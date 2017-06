Nuove nomine in Reale Group

di

Andrea Bertalot è il nuovo vice direttore generale di Reale Mutua, capogruppo di Reale Group, in sostituzione di Maurizio Cappiello che lascia la compagnia per assumere un altro incarico a Roma, sua città d’origine.

A Bertalot è stata affidata la responsabilità dell’area di business della società, che comprende le attività svolte sia dalle direzioni tecniche Danni e Vita, relative all’assunzione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri, sia dalla direzione distribuzione e marketing, in particolare per le relazioni con gli agenti e i broker.

Nato a Torino nel 1969, Bertalot, in Reale Group dal 1997, dopo l’esperienza dapprima quale responsabile di diverse direzioni e negli ultimi tre anni e mezzo come direttore generale della controllata milanese Italiana Assicurazioni, affiancherà il direttore generale Luca Filippone e il condirettore generale Massimo Luvié nella gestione della compagnia mutua torinese.

Roberto Laganà, che entra a far parte in data odierna di Reale Group, subentra a Bertalot nel ruolo di direttore generale di Italiana Assicurazioni.

Romano, nato nel 1964, Laganà è laureato in scienze statistiche e attuariali e abilitato alla professione di attuario.

Ha iniziato la sua carriera in Ania e ha poi ricoperto ruoli di crescente responsabilità dapprima in Nuova Tirrena Assicurazioni, poi in Toro Assicurazioni, in Groupama Assicurazioni, ove si è occupato in particolare della fusione di tale compagnia con Nuova Tirrena, e, più recentemente, quelli di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Amissima Assicurazioni e Amissima Vita (precedentemente Carige Assicurazioni e Carige Vita Nuova), lasciati lo scorso anno, società in cui ha gestito la delicata fase di risanamento e di miglioramento dei rapporti tecnici.

“Sono certo che le nuove nomine ci permetteranno di garantire un sempre maggior presidio degli obiettivi di Reale Group – ha dichiarato Iti Mihalich, presidente del consiglio di amministrazione di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni -. Conosciamo bene e apprezziamo da molti anni lo stile di leadership di Bertalot, che ci sarà di particolare utilità nel perseguire lo sviluppo redditivo delle attività di Reale Group e il continuo miglioramento del servizio ai Soci/Assicurati della nostra Mutua. La lunga esperienza e l’elevata conoscenza del mercato assicurativo di Laganà contribuiranno all’ulteriore crescita della nostra controllata e al miglior governo della complessa fase che l’attende di integrazione delle compagnie Uniqa Assicurazioni e Uniqa Previdenza, recentemente acquisite dal Gruppo, in Italiana Assicurazioni”.

