Nuovo Crm per Capitalfin

Per muoversi al passo con la continua evoluzione dei sistemi informatici e garantire un elevato standard di sicurezza delle informazioni sia interno che esterno: Capitalfin ha deciso di adottare un nuovo Crm, Customer relationship management.

Il software consente un nuovo metodo di lavoro e di gestione dei processi che attraverso il conseguimento dell’efficienza organizzativa permette di aumentare il fatturato aziendale garantendo al contempo un elevato livello di customer satisfaction.

“La particolarità del sistema adottato è di essere ‘clientecentrico’ e non ‘praticocentrico’ come il 99% dei sistemi in Italia – spiegano i vertici della società -. Questo significa che la logica non sarà la pratica ma il cliente e questo farà si che le attività di marketing siano ottimizzate e sinergiche con tutto quanto già fatto su di un certo cliente migliorando e ottimizzando anche l’aspetto privacy. I produttori di Capitalfin sono molto fiduciosi in merito al nuovo sistema e sono sicuri che porterà ottimi risultati. Sono iniziati i beta test e la soddisfazione è già tanta. Questo efficiente strumento riesce a individuare e gestire i profili di clienti, così da mettere a punto attività e strategie, cercando di comprenderne esigenze e aspettative della clientela. Pone il cliente al centro dell’attenzione nelle situazioni business to business, business to consumer e government to citizen; In pratica, permette di personalizzare completamente il proprio sistema di lavoro. L’azienda è sempre più convinta che l’open source è il futuro nei sistemi come nella vendita”.

