Oam, prossime prove per l’iscrizione negli elenchi

L’Oam ha indetto le sessioni 6/2017, 7/2017 e 8/2017 delle prove d’esame per l’iscrizione negli Elenchi per il giorno 25 settembre 2017 a Roma, con inizio rispettivamente alle ore 10:30, 13:30 e 16:30 come indicato nel Bando pubblicato.

Sarà possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 09:00 del 04/09/2017 fino alle 23:59 del 18/09/2017.

Vademecum Per effettuare la prenotazione della prova d’esame procedere come segue: Effettuare la “Registrazione” al portale dell’OAM. Entrare nella propria Area Privata, nella sezione “Prenotazioni”, cliccare su “Prova d’esame”. Verificare l’effettiva disponibilità dei posti prima e, se non già esauriti, effettuare il versamento del contributo per la prova quale indicato all’art. 5 del Bando. Ripetere il passaggio nr. 2 e procedere con la prenotazione della prova d’esame desiderata cliccando sul tasto “Prenotati”. Nella schermata seguente è necessario indicare il TRN relativo al versamento e il codice IBAN da cui è stato effettuato il pagamento. Allegare copia del Versamento contributo esame (obbligatorio) e copia dell’Attestato preparazione esame (opzionale). Infine cliccare su “Prenota”. Accertarsi che la prenotazione sia andata a buon fine, verificando che la stringa relativa alla prenotazione stessa non sia più presente nell’area “Sessioni Disponibili” ma venga riportata nella sottostante area “Sessioni Prenotate”. In assenza di posti disponibili, qualora il pagamento fosse stato comunque effettuato, lo stesso potrà riutilizzato per la prenotazione di successive sessioni di Prova d’esame o, in alternativa, ne potrà essere richiesto il rimborso all’indirizzo [email protected], allegando copia della ricevuta del bonifico effettuato.

DATABASE QUESITI

È pubblicato il database – aggiornato, revisionato e arricchito di nuove domande – contenente i quesiti, con le relative risposte, utilizzati per i questionari delle prove d’esame per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatrori creditizi.

