Oam, il 7 giugno un convegno per il decennale

Si terrà martedì 7 luglio il convegno per i dieci anni dell’Oam, per fare il punto su “Bilancio e prospettive per il mercato 2022 degli intermediari del credito”. L’appuntamento è dalle 10:30 alle 13:30 al centro congressi Fontana di Trevi, a piazza della Pilotta, 4.

Ad aprire i lavori sarà il presidente Francesco Alfonso.

Il programma prevede una serie di interventi e una tavola rotonda sui rapporti tra gli iscritti all’Organismo e le realtà fintech.

Alle 11 sono previsti gli interventi di:

Stefano Cappiello , dirigente generale della Direzione V (Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario) del ministero dell’Economia e delle Finanze ;

, dirigente generale della Direzione V (Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario) del ; Ida Mercanti , vice capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia ;

, vice capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della ; Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza (in attesa di conferma).

Alle 12:15 avrà luogo la tavola rotonda sui rapporti tra gli iscritti all’Oam e le realtà fintech, moderata dalla giornalista di Radio 24, Il Sole 24 Ore Debora Rosciani, con la partecipazione di: