Oam, Catricalà: “Non penso che sulla segnalazione il Mef emanerà un regolamento in contrasto con l’impianto del D.Lgs. 141”

“Come Oam sappiamo che ci sono attesa e preoccupazione per il contenuto del regolamento che il Mef deve emanare in merito alla cosiddetta segnalazione. È chiaro che per esprimere un giudizio compiuto dovremo necessariamente attendere. Personalmente, però, non credo che il ministero emetterà un provvedimento contrario a quanto previsto dall’impianto generale del decreto legislativo 141” . Così Antonio Catricalà, presidente dell’Organismo agenti e mediatori, è intervenuto questa mattina a Roma al convegno organizzato dalla Fimaa sulla segnalazione nell’intermediazione del credito.

Nel corso del suo intervento il numero uno dell’Oam ha richiamato anche l’attenzione sulle dirette conseguenze che la disciplina della segnalazione può avere su un altro tema estremamente delicato come quello dell’abusivismo. Catricalà ha sottolineato che ormai da tempo l’Oam ha scelto di seguire una linea dura per contrastare il fenomeno dell’esercizio abusivo della professione. “Quando individua un abusivo l’Organismo si costituisce parte civile, perché operare in violazione della legge rappresenta un danno alla nostra immagine, agli altri operatori e ai consumatori – ha spiegato il giurista -. Su questo punto siamo tutti chiamati a uno sforzo aggiuntivo: gli abusivi vanno sempre e prontamente denunciati, in modo che la legge li possa perseguire”.

Al convegno ha partecipato anche Angelo Peppetti, referente dell’ufficio crediti dell’Abi. “Come Associazione bancaria italiana ci teniamo a sottolineare che quello della segnalazione è un tema che richiede una regolamentazione particolarmente accurata. Oggi la segnalazione di fatto già esiste ed è diffusa. Il Mef deve intervenire per disciplinarla, fissando dei precisi paletti e individuando criteri inequivocabili per distinguere la segnalazione da altre attività e individuare i soggetti abilitati a porla in essere. Inoltre, a nostro avviso, è anche necessario un intervento relativo al compenso percepito dal segnalatore. Su questi punti auspichiamo una riflessione in seno all’Oam da parte di tutte le sue associate”.

A illustrare la posizione della Fimaa è stato Daniele Mammani, consulente legale della federazione, per la quale “la segnalazione deve essere ritenuta un’attività ricompresa nell’ambito di quella riservata per legge unicamente ai soggetti iscritti nell’elenco tenuto dall’Oam”. Pertanto, ha continuato l’esperto, nel regolamento del Mef la segnalazione “dovrà essere declinata non come la possibilità per chiunque di segnalare direttamente a un istituto di credito il nominativo di una persona interessata a un finanziamento, come avveniva prima della riforma del comparto ad opera del decreto legislativo 141 del 2010, ma come la possibilità di segnalare a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria detta persona, in modo che sia poi questa a presentare il predetto interessamento all’istituto finanziatore”.

