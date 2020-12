Oam, deciso un consistente taglio dei contributi per tutti gli iscritti per il 2021

Taglio consistente delle quote di iscrizione agli elenchi e ai registri Oam per il 2021. Lo ha deciso l’Organismo, che ha anche fissato al 30 aprile del prossimo anno i termini per il pagamento, tradizionalmente previsti per il 28 febbraio.

Le riduzioni, spiega una nota, superano il 30% per gli Agenti persone fisiche e per i collaboratori di tutte le categorie. Diminuiscono di circa il 25% anche i contributi a carico di compro oro e cambiavalute.



I tagli, decisi alla luce della grave crisi che sta attraversando l’intero settore, sono stati possibili solo grazie al notevole contenimento delle spese effettuata dall’Organismo fin dalla prima ondata pandemica e nel corso di tutto l’anno. Una riduzione straordinaria e valida limitatamente al prossimo anno. L’Organismo ha anche rinunciato alla realizzazione di importanti investimenti già programmati e prevede ulteriori accantonamenti nel corso del

2021.

“Per andare incontro alle esigenze della categoria, abbiamo deciso una riduzione delle quote per il prossimo anno. A questo risultato siamo arrivati grazie a uno sforzo di contenimento dei costi a livello cautelativo e a un efficientamento dei processi interni e dei servizi. Con questo pur piccolissimo contributo, vogliamo manifestare la nostra vicinanza ai nostri iscritti in questo momento particolarmente difficile. Una vicinanza che si esprime anche attraverso i nostri sforzi per dialogare con il governo al fine di consentire l’accesso a tutti gli intermediari del credito alle agevolazioni economiche contro la crisi. Iniziativa nella quale stiamo trovando grandi difficoltà. Speriamo di essere in dirittura di arrivo con il Fondo di garanzia”, ha dichiarato questa mattina il direttore generale dell’Oam, Federico Luchetti, illustrando in anteprima l’iniziativa al Fimaa Summit 2020.

Nei prossimi giorni verranno pubblicate le Circolari di riferimento con tutti i dettagli operativi per ciascuna categoria. Di seguito le nuove quote raffrontate a quelle del 2020.