Oam: elezioni, al via il 4 maggio le votazioni online. Le liste degli aspiranti candidati

Conto alla rovescia per le elezioni degli organi dell’Oam, l’Organismo Agenti e Mediatori. A partire dal 4 maggio e fino al 13 maggio 2021 gli iscritti agli elenchi, potranno eleggere il presidente del collegio sindacale e ‘scremare’ le liste dei candidati al comitato di gestione, presentate dai partecipanti alla fondazione. I seggi online, accessibili dall’area privata degli elettori sul portale dell’Oam, saranno aperti tutti i giorni, dalle 9 alle 18, compresi sabato e domenica.

Di seguito le liste dei candidati (e le rispettive cariche) per le quali dovrà essere espresso il voto on-line secondo le modalità presenti sul sito istituzionale dell’Oam.

Presidente del collegio sindacale

La terna è composta da Christian Bianchi, Antonio Chirico e Mario Civetta ed è stata presentata dal consiglio dei partecipanti del gruppo A. L’organismo ricorda che le persone fisiche hanno a disposizione un voto, le persone giuridiche hanno a disposizione cinque voti più un numero di voti correlato al numero di dipendenti e collaboratori, indicato nell’area riservata di ciascuna persona giuridica. All’esito della consultazione, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze è eletto presidente del collegio sindacale.

Membri del comitato di gestione, le candidature

In base al regolamento elettorale le liste sono due, presentate separatamente dai gruppi A e B dei partecipanti, con 8 candidati ciascuna. Le liste sono separate e distinte, ma i nominativi presentati dai partecipanti A e B coincidono, registrando una convergenza nelle scelte effettuate.

I candidati sono:

Stefano Bianco,

Marco Bonino,

Luciano Ciampi,

Giuseppe Crescenti,

Carlo Dorati,

Raffaella Grisafi,

Giovanni Staiano,

Vito Raffaele Maria Torelli.

Presidente, candidature

Il consiglio dei partecipanti del gruppo A (associazioni e federazioni rappresentative a livello nazionale di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) ha anche individuato la terna all’interno della quale i partecipanti del gruppo B, rappresentativo di agenti e mediatori, dovranno scegliere il presidente. I candidati sono:

Francesco Alfonso,

Giovanni Castaldi,

Antonio Rosati.

Collegio sindacale, i candidati

Infine il consiglio ristretto dei partecipanti del gruppo A ha anche stabilito i candidati al collegio sindacale (4 sindaci, 2 effettivi e 2 supplenti) che verranno votati dal consiglio ristretto del gruppo B. I candidati sono:

Christian Bianchi,

Bernardino Cordeschi,

Daniele Cauzillo,

Antonio Chirico,

Mario Civetta.

Modalità di elezione del comitato di gestione

Agenti e mediatori potranno esprimere la loro preferenza per un singolo candidato per ciascuna lista. Anche in questo caso le persone fisiche hanno a disposizione un voto, le persone giuridiche cinque voti, più un numero di voti correlato al numero di dipendenti e collaboratori, presente nell’area riservata di ciascuna persona giuridica.

Il processo si chiuderà con la votazione, da parte dei partecipanti A, di due candidati della lista B e viceversa (i partecipanti del gruppo B voteranno due candidati nell’ambito della lista A).

A seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’Organismo 2020 da parte dell’assemblea dei partecipanti, che si terrà il 1° giugno 2021, i nuovi Organi di gestione e controllo, eletti all’esito delle votazioni, assumeranno piene funzioni.

Il sondaggio di SimplyBiz

SimplyBiz ha organizzato un sondaggio per conoscere il parere degli iscritti all’elenco agenti e mediatori sul nuovo meccanismo elettorale e mettere a fuoco le aspettative sul nuovo board e l’interesse ad avere un presidente rappresentativo del mondo dell’intermediazione creditizia.

Si potrà rispondere al nostro questionario fino al 2 maggio.

Partecipa alla survey