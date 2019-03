Oam, firmato protocollo con Guardia di Finanza per rafforzare la lotta all’abusivismo e al riciclaggio

di

Il presidente dell’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), Antonio Catricalà, e il capo di Stato maggiore del comando generale della Guardia di Finanza, il generale Umberto Sirico, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa volto a promuovere reciproche forme di coordinamento, oltre che un costante interscambio di dati, notizie e informazioni utili per le attività di rispettiva competenza.

L’Oam è competente, in via esclusiva ed autonoma, alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria, dei money transfer, dei mediatori creditizi, dei cambiavalute, degli operatori compro oro e in futuro, non appena saranno emanati i previsti provvedimenti di rango secondario, dei soggetti che esercitano le attività di conversione di valute virtuali in quelle aventi corso legale, cd exchanger.

In quest’ottica, le sinergie perseguono l’obiettivo di orientare, in ossequio all’approccio basato sul rischio, le attività della Guardia di Finanza a tutela della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, verso gli operatori che presentano maggiori indici di anomalia in ordine al possibile coinvolgimento in attività illecite.

Contestualmente, gli stessi rapporti di partenariato consentiranno di agevolare l’individuazione di eventuali condotte abusive poste in essere da soggetti che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria e della prestazione dei servizi di pagamento, in assenza dei prescritti regimi autorizzatori. in prospettiva, tenuto conto dei profili di rischio associati all’utilizzo delle valute virtuali, assumeranno indubbia valenza strategica le osmosi informative sull’operatività delle piattaforme attraverso cui è possibile la conversione delle criptovalute in denaro avente corso legale.

