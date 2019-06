Oam, pubblicato bando della prova valutativa III e IV trimestre 2019

L’Organismo agenti e mediatori (Oam) ha pubblicato il bando della prova valutativa per il terzo e quarto trimestre 2019 riservata ai dipendenti e ai collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nel quale vengono descritte le modalità di svolgimento della prova stessa e sono riportate le date delle Sessioni indette dalla 49/2019 alla 96/2019.

I posti disponibili per ciascuna sessione sono 30 per un totale di 720 per ogni trimestre.

Sarà possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 9:00 del giorno 17 giugno 2019, come da bando pubblicato.

Consulta il bando