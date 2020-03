Agenti e mediatori, Oam sospende prova d’esame del 23 e 24 marzo

L’Oam (Organismo agenti e mediatori) ha sospeso la prossima prova d’esame per l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevista per il 23 e 24 marzo a Roma. La decisione è scaturita dalla volontà di evitare i rischi relativi al coronavirus e garantire la massima partecipazione all’esame.

“L’Oam, alla luce della situazione creatasi a causa del coronavirus, in via cautelativa e per garantire la massima partecipazione da parte dei candidati, ha sospeso le sessioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 delle prove d’esame per l’iscrizione negli elenchi in programma nei giorni 23 e 24 marzo 2020 a Roma – si legge nella comunicazione dell’Organismo -. Non appena possibile saranno rese note le nuove date per lo svolgimento delle suddette prove d’esame”.