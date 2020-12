Oam: tutti i numeri delle prove d’esame e delle prove valutative

Quella dell’intermediario del credito è una professione che suscita un interesse crescente tra le persone. Lo rileva l’Organismo agenti e mediatori nell’ultimo numero di Oamagazine.

Secondo i dati dell’Organismo, nel solo secondo semestre 2020 i soggetti che si sono prenotati alla prova per l’iscrizione negli elenchi sono stati 1.008 su 1.010 posti disponibili, un numero in aumento rispetto ai 1.190 dell’intero 2019. È rimasto invece sostanzialmente stabile il numero die prenotati alla prova valutativa: 3.208 su un totale di 3.220 posti. “Sull’incremento delle prenotazione – scrive l’Oam – ha avuto probabilmente un impatto positivo il simulatore delle prove d’esame messo a disposizione dei candidati nel 2019”. Nel 2020 sono state effettuate oltre 70.000 simulazione, di cui 15.102 relative alla prova d’esame, superate nel 79% dei casi con un voto medio di 45 risposte esatte su 60, e 54.988 relative alla prova valutativa, superate nell’82% dei casi con un voto medio di 15 risposte esatte su 20.

I partecipanti alla prova d’esame sono in larga parte uomini (il 71% del totale), mentre cresce la componente delle donne che prende parte alla prova valutative (il 42% del totale).

L’età media dei partecipanti alle prove è di 38 anni. In particolare per la prova valutativa il 68% dei candidati si colloca nelle fasce di età 18-30 e 31-40; per la prova d’esame, invece un cospicuo 27% rientra nella fascia 41-50.