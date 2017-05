Oam, variazione codici Iban dei conti correnti

di

L’Oam ha comunicato i nuovi codici Iban attivi dal primo maggio 2017 dei conti correnti bancari intestati all’Organismo per il versamento dei contributi e delle altre somme dovute:

– dai soggetti iscritti, o richiedenti l’iscrizione, negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi;

– dai soggetti iscritti, o richiedenti l’iscrizione, nella Sezione Speciale degli Agenti in attività finanziaria;

– dai soggetti iscritti, o richiedenti l’iscrizione, nel Registro dei Cambiavalute;

– per la comunicazione dei dati relativi ai soggetti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari;

-per la prenotazione della prova d’Esame;

– per la prenotazione della prova Valutativa.

IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815

Iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi:

– Agenti in attività finanziaria

– Mediatori creditizi

– Promotori finanziari

– Agenti di assicurazione

– Mediatori di assicurazione e di riassicurazione

IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514

Iscritti o richiedenti l’iscrizione nella Sezione speciale degli Agenti in attività finanziaria:

– Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento

IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345

Iscritti o richiedenti l’iscrizione nel registro dei Cambiavalute

IBAN: IT 49 R 02008 05181 000103177413

Comunicazione dei dati relativi ai soggetti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari

IBAN: IT 51 E 02008 05181 000102315663

Prenotazione della prove d’Esame Oam

IBAN: IT 11 Y 02008 05181 000103658169

Prenotazione della prova Valutativa Oam

