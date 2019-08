Oam, vigilanza: nel I semestre 543 provvedimenti sanzionatori e 446 cancellazioni. Inoltrate alla Procura 6 denunce per abusivismo

Le attività di vigilanza portate avanti dall’Organismo agenti e mediatori (Oam) sono in linea con quanto programmato nel primo semestre dell’anno.

“L’ufficio competente ha svolto oltre tremila controlli centralizzati dei quali poco più di mille sono ancora in corso, a fronte dei cinquemila previsti – si legge nell’ultimo numero di Oamagazine -. A valle delle verifiche sono stati adottati 543 provvedimenti sanzionatori con 387 provvedimenti di cancellazione, gran parte dei quali dovuti al mancato pagamento dei contributi, 123 richiami scritti e 28 sanzioni pecuniarie. Sono state inoltre decise 446 cancellazioni (432 per inattività protrattasi per oltre un anno)”.

In attuazione delle linee programmatiche approvate “è proseguita la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di validità e di efficacia dell’iscrizione negli Elenchi, e del rispetto delle norme che regolano l’esercizio dell’attività degli iscritti. In particolare è stato richiesto a 420 agenti in attività finanziaria persone fisiche di trasmettere copia dell’attestato comprovante il conseguimento del titolo di studio idoneo allo svolgimento dell’attività: la stragrande maggioranza (394 soggetti) è risultata in regola mentre è stata avviata la procedura di cancellazione nei confronti di quanti non hanno fornito riscontro. Risultati soddisfacenti anche sul fronte del possesso del requisito di onorabilità: sono stati controllati, attraverso i casellari giudiziali, 1.271 soggetti, 1.184 dei quali non risultano avere condanne, mentre per altri 87 soggetti, che hanno riportato condanne passate in giudicato, sono in atto le dovute verifiche per valutare l’avvio di procedure di cancellazione. I controlli sull’aggiornamento professionale hanno riguardato 500 agenti in attività finanziaria persone fisiche e 100 agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, ai quali è stata richiesta la relativa documentazione che l’ufficio sta ora esaminando”.

EFFETTUATI CONTROLLI SULLA CORRISPONDENZA TRA ATTIVITÀ SVOLTA E OGGETTO SOCIALE

“Nel primo semestre sono stati inoltre conclusi i controlliavviati nel 2018 nei confronti di 355 soggetti iscritti negli Elenchi relativi alla corrispondenza tra oggetto sociale eattività riservata dalla legge. Le verifiche hanno consentito, anche attraverso lo strumento della raccomandazione, l’adeguamento dell’oggetto sociale da parte di 64 iscritti. Una quota di controlli, relativi a onorabilità, professionalità e incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di agenzia equella di mediazione creditizia e assicurativa, e tra media-zione creditizia e agenzia assicurativa, è stata svolta susegnalazione dell’Ufficio Elenchi”.

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA OAM ED ENASARCO

“Nel primo semestre 2019 sono state effettuate 11 ispezioni ordinarie e 45 ispezioni tematiche (3 delle quali giàconcluse). Prosegue la collaborazione con l’Enasarco attraverso loscambio periodico di flussi informativi, la trasmissione ericezione di segnalazioni e le proposte di accertamentiispettivi, favorendo così l’integrazione di una vigilanzapreventiva da parte dell’Organismo”.

RICEVUTE 38 SEGNALAZIONI PER SOSPETTO ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

“Nel corso del semestre 2019 l’Organismo ha ricevuto 38 esposti in materia di esercizio abusivo di attività finanziaria riguardanti 48 soggetti. Complessivamente gli esposti presentati dall’Oam alle procure competenti per territorio sono stati 6 mentre le segnalazioni meno circostanziate sono state inviate alla Guardia di Finanza per i necessari approfondimenti”.