Oam: sanzioni e cancellazioni del 2020 in cifre. Categoria rispettosa delle regole

Gli iscritti agli elenchi dell’Oam (Organismo agenti e mediatori) hanno mostrato nel 2020 un alto tasso di adesione alle regole del settore. Secondo quanto riportato nel 1° numero dell’Oam Magazine del 2021, su 4.460 istruttorie il comitato di gestione ha deliberato 61 provvedimenti sanzionatori, incluse 27 lettere di richiamo. Le sanzioni pecuniarie sono state 24, le sospensioni sanzionatorie 6 mentre le cancellazioni sanzionatorie sono state 2.

Nel 2020 86 provvedimenti per 120 violazioni

Nelle procedure sanzionatorie analizzate sono state trattate talvolta più violazioni, riscontrate nella medesima attività di vigilanza. “Pertanto – precisa l’Oam – gli 86 provvedimenti deliberati nel 2020 (comprensivi di 25 archiviazioni) sono stati adottati tenendo conto di 120 fattispecie violative”. L’Organismo segnala inoltre che il 70% dei soggetti ha esercitato il diritto di difesa partecipando al contraddittorio attraverso la presentazione di deduzioni difensive o audizioni personali.

Le aree più critiche

L’analisi dei provvedimenti sanzionatori consente di individuare le aree più critiche dal punto di vista della conformità al dettato normativo. La maggior parte delle violazioni si concentra nel mancato rispetto dell’aggiornamento professionale (17%), seguite (14%) dalle cessioni e/o ricezioni a pagamento di nominativi di soggetti interessati ad ottenere un finanziamento non ammesse (tra gli altri) tra agenti e mediatori, o tra loro collaboratori, o tra questi e soggetti non iscritti Oam. Rappresentano invece il 13% delle violazioni sanzionate l’inadeguatezza dei sistemi di controllo interni mentre il 9% è relativo al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza contrattuale nei confronti della clientela.

L’irregolarità nei rapporti di collaborazione è la motivazione alla base dell’8% delle violazioni interessate dai provvedimenti sanzionatori e un’identica percentuale si registra per le violazioni al vincolo del mono-mandato.

Cancellazioni per mancato pagamento dei contributi di iscrizione

Un capitolo a parte riguarda i provvedimenti di cancellazione per il mancato pagamento dei contributi d’iscrizione all’Organismo, sanzionato dalla legge con la cancellazione. Nel 2020 l’attività di controllo in materia ha riguardato tutte le categorie di iscritti e sono state avviate 927 procedure (432 a carico dei Compro oro): di queste 767 sono ancora in corso mentre 160 si sono concluse con l’archiviazione, grazie alla regolarizzazione dei versamenti da parte dei soggetti interessati.