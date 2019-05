Officine Cst: Giovanni Iaquinta nuovo managing director dell’area Npl

Officine Cst ha nominato Giovanni Iaquinta nuovo responsabile dell’Area che si occuperà di Npl, Master Legal e Bankrupcy Special Situations. Il compito di Iaquinta sarà quello di sviluppare l’ambito di operatività della società in un settore che negli ultimi mesi ha dimostrato grande dinamismo e in cui sono attualmente attivi già diversi operatori, tra servicers e investitori.

La nomina di un nuovo managing director con competenza nel settore distressed è in linea con la strategia di crescita definita dal principale azionista dell’azienda, Cerberus Capital Management, leader globale negli investimenti alternativi con sede a New York e che a luglio dello scorso anno ha acquisito la quota di maggioranza di Officine Cst.

Giovanni Iaquinta, 45 anni e laureato in Giurisprudenza, vanta una lunga esperienza nel settore dei Npl: è stato co-chief operation officer Nplss, head of due diligence e responsabile cessioni/special situations presso Caf s.p.a.. Precedentemente, per circa 8 anni, è stato consulente esterno di Ucmb, Unicredit Credit Management Bank s.p.a., oggi Do Bank s.p.a..