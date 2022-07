Officine Cst, rafforzata la struttura manageriale con nuove nomine

Rilevanti novità riguardano la struttura manageriale di Officine Cst, servicer e piattaforma di investimento in asset alternativi di proprietà del fondo Cerberus presieduta da Roberto Nicastro.

Nelle scorse settimane, spiega una nota, è stata perfezionata la nuova organizzazione del Gruppo sotto la guida di Paolo Gesa, amministratore delegato in carica dallo scorso gennaio.



Nella capogruppo Officine Cst è stata nominata vicedirettore generale Chiara Alessi, in azienda fin dalla sua fondazione, a cui fanno capo tutte le operations del gruppo, compreso servicing, IT, collection giudiziale verso Pubblica Amministrazione, organizzazione e HR.

Amministratore unico di Officine Mediatore Creditizio è stato nominato Daniele Crocenzi, manager del Gruppo dal 2014.

Infine, a seguito della crescente importanza dell’attività di investimento proprietario, è stata creata una direzione ad hoc, la cui responsabilità è stata affidata a Pasquale Di Matteo, in Officine Cst dal 2013.

Cfo del Gruppo è Michele Cosmo, proveniente da esperienze in Société Générale, Banca Progetto e Kpmg, entrato nell’organizzazione alla fine del 2021.