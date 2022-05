Onboarding e firma digitale, Multiply velocizza l’acquisizione dei clienti con Intesi Group

La società di mediazione creditizia Multiply ha digitalizzato il proprio processo di onboarding della clientela e di firma elettronica. Grazie all’accordo con Intesi Group, ha semplificato la fase di acquisizione di nuovi clienti, oltre a garantire benefici di miglioramento della customer experience, di compliance e di gestione corretta dei problemi di sicurezza. E ha implementato una procedura digitale per la sottoscrizione dei servizi proposti, rendendola semplice, veloce e ottimale sotto il profilo della customer experience anche da dispositivi mobili.

L’integrazione dei servizi digitali

In collaborazione con Arkadia Group, software house specializzata nella realizzazione di piattaforme per mediatori creditizi, e proprietaria della piattaforma DataRete Cloud, Multiply ha deciso di integrare nativamente i servizi di firma digitale di Intesi Group nel gestionale adottato.

Grazie a questa tipologia di integrazione l’operatore della società di mediazione può mantenere la completa operatività sulla piattaforma DataRete Cloud procedendo in modo semplice e intuitivo all’invio per firma dei documenti contrattuali generati dal gestionale.

Nell’ambito del percorso di digitalizzazione dei processi aziendali di Multiply, congiuntamente alla Digital Customer Onboarding con la quale il cliente viene identificato online, la firma elettronica consente di snellire le procedure di acquisizione dei documenti contrattuali.

I vantaggi del digitale

Questo ha determinato un notevole vantaggio per l’impresa: eliminazione della carta, riduzione dei margini di errore, dati tracciabili e integrati, conservazione dei documenti a norma e una decisiva riduzione dei tempi di acquisizione del cliente.

“Grazie all’implementazione della soluzione di firma digitale di Intesi Group abbiamo drasticamente ridotto il numero di passaggi e la quantità di tempo dedicato al processo, efficienza aziendale e produttività sono esponenzialmente aumentati – afferma Gianfranco Bertoli, responsabile rete commerciale Multiply -. Crediamo fermamente che la rapidità e la fluidità dei processi, siano il segreto del successo e del raggiungimento degli obiettivi”.

“Il caso Multiply è emblematico di una realtà che ha visto nella digitalizzazione dei processi lo strumento per aumentare il proprio vantaggio competitivo. Un processo digitale end-to-end come quello messo in atto da Multiply consente un efficientamento straordinario e garantisce una user experience fluida e sicura”, sottolinea Paolo Sironi, presidente e amministratore delegato Intesi Group.

L’onboarding

L’onboarding, è il processo che consente l’identificazione del cliente attraverso il supporto delle tecnologie digitali. “Gestire il cliente, soprattutto in queste fasi, è complesso e deve essere effettuato nel rispetto di norme e regolamenti, mantenendo il controllo dei processi e proteggendo dati e informazioni – spiega un comunicato di Intesi Group -. L’onboarding, ovvero il processo scatenante e principale all’interno del più ampio concetto di DTM (Digital Transaction Management) può essere applicato in molteplici ambiti e funzioni aziendali”.

Gli scopi principali ai quali risponde sono:

la necessità, nel caso di identificazione tramite device fisici, di utilizzo di dispositivi che possano comunicare le identità in modo efficiente e sicuro;

il bisogno di eliminare la carta e le problematiche di errore e smarrimento connesse, sostituendo i processi di identificazione basati spesso ancora sulle firme autografe con sistemi di firma digitale;

l’efficacia dei meccanismi di digitalizzazione di tutto il processo di acquisizione del cliente, spesso seguito passo a passo da sistemi online, e la ingegnerizzazione secondo i principi di semplicità di utilizzo di tali strumenti;

la gestione degli archivi tramite blockchain, con la possibilità di creare registri immodificabili ed evitando le problematiche di disambiguazione dei clienti e presenza di duplicati di anagrafiche.

La firma elettronica

Un processo strutturato di onboarding prevede per le aziende l’indubbia possibilità di trattare successivamente il cliente in modo “digitalmente nativo”, con la semplificazione di ogni interazione futura.

Il passo successivo è la firma elettronica, processo essenziale nella digitalizzazione e nello scambio di documenti, perché è in grado di garantire valore legale ai documenti e maggiore efficienza alle procedure aziendali.

Grazie all’accordo con Intesi Group, Multiply ha superato le sfide evolutive nella gestione dei processi aziendali, tra cui il numero di passaggi coinvolti e il tempo necessario per il completamento di ogni attività. Implementare la procedura digitale per la sottoscrizione dei servizi proposti, ha aumentato l’efficienza e ridotto i tempi di elaborazione, accompagnando la crescita dell’azienda.