Oney ed ePrice lanciano una soluzione di finanziamento per promuovere un consumo sostenibile

Oney, banca internazionale con oltre 35 anni di esperienza e presente in 11 Paesi con soluzioni di pagamento innovative, insieme a ePrice, realtà attiva nell’e-commerce e quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, hanno lanciato un nuovo servizio di finanziamento volto a incentivare un consumo più attento anche nei confronti della sostenibilità ambientale.

Dal 10 sino al 31 dicembre 2019 per tutti gli acquisti di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe energetica uguale o superiore a A+, A per i forni), effettuati su eprice.it, sarà possibile ottenere un finanziamento in 3 o 4 rate senza nessuna commissione a carico del cliente. L’innovativo 3x4x Oney, già attivo su ePrice da marzo, grazie a una Ux semplice e veloce, consente ai consumatori di ottenere un finanziamento in pochi click, in totale sicurezza e senza nessuna commissione. Tutto ciò in linea con l’intenzione di Oney di contribuire ad un ecosistema più a misura d’uomo e sostenibile.

“La nostra visione è quella di promuovere un consumo sostenibile; il tema ambientale è di fondamentale importanza oggi giorno e siamo convinti che fornire gli strumenti finanziari adatti ai consumatori per incentivarli all’acquisto di prodotti ad alta efficienza sia la strada giusta per costruire un mondo più sostenibile – ha spiegato Julien Cailleau, deputy general manager e customer recruitment di Oney -. In questo senso siamo lieti di annunciare questa nuova iniziativa sviluppata in collaborazione con ePrice, che ha lo scopo di innovare e semplificare l’esperienza di acquisto dei clienti, fornendo al nostro partner un’innovativa soluzione di finanziamento, facile, semplice e sicura”.

“ePrice sposa la causa ambientale per un consumo sostenibile insieme a Oney, agevolando il cliente a fare una scelta consapevole e responsabile – ha dichiarato Paolo Ainio, ceo ePrice –. Rinnovare gli elettrodomestici di casa scegliendo quelli ad elevata efficienza energetica contribuisce a ridurre l’impatto di ognuno sull’ambiente e in più porta un vantaggio in termini di risparmio sui costi domestici”.

Oney è una banca creata dai retailers e con un dna focalizzato al cuore del commercio grazie a oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative di pagamento e di servizi finanziari.

L’innovativa Ux digitale multi-device di 3x4x Oney semplifica l’esperienza d’acquisto online e offline dei clienti su siti e-commerce e punti vendita dei partner: una soluzione unica in Italia che permette di ottenere in pochi click, in modo sicuro, un finanziamento di breve durata (3 o 4 rate) con addebito delle rate sulla carta bancaria del cliente. 3x4x Oney, pensato per l’e-commerce, migliora la conversion rate, aumenta il carrello medio, attrae e fidelizza i clienti. Una soluzione multi-device e multicanale facilmente integrabile in tutte le piattaforme e-commerce.

Dettagli tecnici finanziamento 3x4x Oney