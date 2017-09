di

È online il nuovo sito della Fimaa Servizi, la società collegata a Fimaa Italia, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, per l’erogazione dei servizi finalizzati a sostenere il business degli associati. Uno strumento rinnovato, più completo e immediato consultabile al link www.fimaaservizi.it

Il nuovo sito della Fimaa Servizi si presenta con una veste grafica del tutto nuova e un layout semplice. Il restyling non riguarda solo l’aspetto grafico, ma anche la struttura del sito che si arricchisce di nuove convenzioni per offrire un servizio migliore e più funzionale alle rete di associati.

Interamente responsive, cioè in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo (desktop, tablet o smartphone), il nuovo sito offre modalità di navigazione e interazione più potenti, immediate e intuitive, anche per gli utenti meno esperti.

Il nuovo sito web della Fimaa Servizi si propone come prezioso e indispensabile strumento di contatto e informazione per tutti coloro che usufruiscono dei servizi dedicati ai soci, ma anche per quanti si affacciano alla Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari per la prima volta.

“Con il nuovo sito della Fimaa Servizi – ha dichiarato il delegato ai Servizi, Roberto Marzola – abbiamo centrato l’obiettivo di offrire un portale di più facile e completa consultazione e di immediata fruibilità anche attraverso i dispositivi mobili”.

