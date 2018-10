di

In un settore, come quello del real estate, dove il web acquisisce sempre maggiore importanza, essere presenti in modo strategico e solido diventa essenziale per la crescita e la sostenibilità del business. Queste sono le considerazioni che hanno spinto Alessandro Caglieris, consigliere delegato di Tecnomedia s.r.l. nel decidere quasi 2 anni fa di iniziare un percorso di rinnovamento e di consolidamento della presenza sul web del Gruppo Tecnocasa, investendo nel rifacimento e nella promozione dei portali immobiliari www.tecnocasa.it e www.tecnorete.it, nei siti Agenzia e dell’app mobile.

Un ruolo di primo piano, nel rinnovamento e promozione del mondo web, è stato svolto dai partner dei quali si è avvalso il Gruppo Tecnocasa e in particolare da Sembox, che si è occupata di tutte le attività di digital advertising, seo, User experience e conversion rate optimization.

I risultati ottenuti in questi primi 18 mesi di collaborazione raccontano di una crescita a doppia cifra dei contatti raccolti dal web, a fronte di una riduzione di oltre il 20% del costo di acquisizione. Grazie alle performance ottenute, l’investimento è in continua crescita, così come l’articolazione del media mix.

Di pari passo anche le attività seo hanno prodotto un buon trend di crescita sia dal punto di vista delle visite, sia dei contatti generati a favore delle agenzie Tecnocasa e Tecnorete.

“Siamo molto contenti della collaborazione con il Gruppo Tecnocasa – ha dichiarato Salvatore Cariello, ceo di Sembox -. Abbiamo trovato una realtà molto propensa all’innovazione e alla formazione, cosa che ci ha permesso di lavorare in perfetta sintonia con tutti i reparti aziendali coinvolti nell’ottimizzazione della presenza on line del gruppo”.

L’online del Gruppo Tecnocasa acquisisce sempre più importanza nel media mix ultima modifica: da