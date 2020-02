Organismo confidi minori, avviata la gestione dell’elenco

L’Organismo confidi minori (Ocm) ha avviato la gestione dell’elenco dei consorzi di garanzia dei fidi di cui all’art.112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385.

Sul sito dell’Organismo, raggiungibile all’indirizzo www.organismocm.it, sono presenti le informazioni necessarie per la corretta presentazione delle istanze di iscrizione nell’elenco.

La comunicazione è stata pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 febbraio 2020.

I confidi minori iscritti nella sezione dell’elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, del T.u.b. possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall’avvio dell’Ocm, il cosiddetto periodo transitorio (che si concluderà il 10 febbraio 2021), ai sensi dell’art. 10, del d.lgs. 141/2010.

L’istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall’Organismo confidi minori deve essere presentata all’Ocm almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 10 novembre 2020. In pendenza dell’istanza di iscrizione, i confidi possono continuare a operare anche oltre il termine di dodici mesi. Nel caso in cui non abbiano presentato istanza di iscrizione all’Ocm entro il predetto termine, o in caso di mancato accoglimento dell’istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all’attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.

A partire da oggi la Banca d’Italia continua a tenere l’elenco dei confidi minori ex art. 155, comma 4, del previgente T.u.b., fino alla scadenza del periodo transitorio; dalla stessa data cessa di ricevere nuove istanze di iscrizione.