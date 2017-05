Osservatorio Compass, nel 2016 finanziamenti per acquisto di auto e moto in crescita del 22%

di

Il settore della mobilità a quattro e due ruote continua nel suo percorso di crescita, con un forte contributo del credito al consumo. Le attese di vendita nei prossimi dodici mesi, pur in calo rispetto alla precedente edizione, rimangono positive. Questi i principali dati che emergono dall’Osservatorio Compass sui venditori convenzionati divulgato in occasione della partecipazione all’Automotive Dealer Day, evento di riferimento per gli operatori che si tiene a Verona fino al 18 maggio.

Nel 2016 il volume dei finanziamenti erogati per l’acquisto di auto e moto è infatti aumentato di ben il 22% rispetto al 2015, il più alto tra i settori, raggiungendo i 14,1 miliardi di euro: un dato che rappresenta quasi l’80% dell’erogato complessivo e che mostra come il settore sia importante per l’intero sistema Paese.

Quali sono le attese di vendita per i prossimi 12 mesi? I venditori convenzionati prevedono una crescita nel 38% dei casi e soltanto l’8% si aspetta una diminuzione. Dati positivi quindi, anche selontani dai valori della scorsa rilevazione, in cui l’aumento era stato indicato da oltre la metà del campione.

Un atteggiamento più prudente, quello dei dealer, che segue il calo della fiducia sulla congiuntura economica dell’intero settore, giudicato nei prossimi mesi in ripresa solo da poco più di un terzo del campione (35%).

Rispetto ad altri settori, nel comparto automotive il credito al consumo ha un ruolo chiave poiché l’acquisto di un’auto o di una moto richiede spesso da parte delle famiglie una disponibilità economica elevata. La media degli importi finanziati tramite venditori convenzionati è infatti di 11.750 euro, contro i 2.394 dell’arredamento e gli 888 dell’elettronica. Senza la possibilità di dilazionare i pagamenti, solo il 22% avrebbe effettuato comunque l’acquisto mentre ben il 56,4% dei clienti avrebbe rinunciato a effettuare la spesa e il 21,6% lo avrebbe rimandato.

Se per i dealer i vantaggi principali dei finanziamenti riguardano la possibilità di poter acquistare dilazionando i pagamenti (per il 43%) o di offrire un ulteriore servizio (37,3%), i motivi per cui un cliente decide di accedere a un prestito finalizzato dipendono prevalentemente dalla propria condizione economica (per il 65%).

L’indagine ha inoltre rilevato il sentiment sul fronte dei prezzi di vendita e del volume degli ordinativi. Sui prezzi l’opinione più diffusa è quella che nel prossimo anno rimarranno sostanzialmente stabili (per il 72%); stessa linea per gli ordinativi ai fornitori, che per il 57% manterranno i livelli del 2016.

