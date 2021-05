Osservatorio Mutuionline: cresce l’importo medio delle richieste di mutuo ad aprile 2021

Ad aprile le richieste di mutui di importo superiore a 200.000 euro sono cresciute rispetto a un anno fa sul portale Mutuionline.it, portandosi dall’11,1% al 12,8% del totale. È quanto emerge dall’osservatorio, diffuso oggi, secondo il quale “una nuova fiducia di chi si impegna con un mutuo è rilevabile anche dai dati relativi alle somme richieste per acquistare un’abitazione”. L’andamento della domanda ha trovato conferma anche nelle erogazioni di mutui di valore più elevato di 200.000 euro nel trimestre corrente e dall’aumento del valore medio dei mutui erogati, attestatosi ad aprile a 141.000 euro, “ai massimi dal 2010”.

Diminuiscono le richieste di surroga, sale la domanda di mutui acquisto

L’osservatorio Mutuionline rileva inoltre un continuo aumento delle richieste mutui prima casa e una contestuale diminuzione delle richieste per surroga (35,9% del totale richieste ad aprile, rispetto a 39,2% nel primo trimestre dell’anno), confermato anche da un calo delle erogazioni (dal 54,2% al 48,3% delle richieste, pari ad una riduzione dell’11%). Un fenomeno che, scondo il report, “indica una crescente fiducia degli italiani nell’acquisto. Il rapporto tra richieste di acquisto e surroga è infatti ritornato quasi ai livelli che hanno preceduto il boom surroghe avvenuto a partire dal terzo trimestre 2019 (circa 65% acquisti e 35% surroghe)”.

Ancora difficile il mutuo per i giovani

Si conferma la difficoltà per i giovani ad ottenere mutui, che potrebbe avere un’inversione di tendenza con la proposta del premier Draghi: ad aprile 2021 sono solo il 28% del totale i mutui erogati agli under 35 rispetto al 30,3% dell’ultimo trimestre 2021, da confrontare con il 37,9% nel 2011. L’interesse dei giovani è invece confermato dall’aumento delle richieste per gli under 25: dal 2,8% del totale nel 2020 al 3,7% ad aprile 2021 (+32%)

Al Nord ancora i numeri più importanti

Sono sempre di più i mutui richiesti, ed erogati, al Nord, passati dal 36,9% del totale nel 2015 al 45,6% nel 2021, mentre sono in discesa le richieste al Sud (dal 16,9% al 13,2% nello stesso arco temporale) e al Centro (dal 38,3% al 34,8%).