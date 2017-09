Osservatorio Mutuionline, nel III trimestre crescono mutui per l’acquisto prima casa

di

Nel terzo trimestre 2017 sono cresciuti i mutui erogati per l’acquisto della prima casa (45,9% contro il 41,3% del secondo trimestre 2017). I mutui per la surroga si confermano tra i maggiormente erogati, segnando però un leggero calo rispetto al secondo trimestre 2017 (43,3% contro il 49,7%). È quanto emerge dall’ultima edizione dell’Osservatorio di Mutuionline.

Queste le altre evidenze che emergono dall’Osservatorio:

• Con l’ 83,1% delle sottoscrizioni il tasso fisso si conferma la forma di mutuo maggiormente erogata, mentre i mutui erogati atasso variabile si attestano al 14,7%.

• Per quanto riguarda la durata, la maggioranza dei mutui erogati è a 20 anni (30,7%) per un importo medio pari a 124.067 euro.

• Il 39,8% dei mutui è stato erogato per una classe di importo compresa tra i 50.001 e i 100.000 euro.

Per quanto riguarda le classi di età, il 44,5% dei finanziamenti è stato erogato a persone di età compresa tra i 36 e i 45 anni e il35,6% per una classe di reddito tra i 1.501 e i 2.000 euro.

• Infine, il tasso medio fisso per i mutui a 20 e 30 anni si è attestato al 2,19%, in leggero calo rispetto a luglio 2017 (2,36%). Il tasso medio variabile ha registrato una leggera flessione (0,98% rispetto all’1% a luglio 2017).

