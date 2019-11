Osservatorio PrestitiOnline: quella per arredamento diventa la terza finalità più richiesta

Con il 16% delle richieste totali, contro il 13,4% dei dodici mesi precedenti, quella per “arredamento” è la terza finalità più richiesta dei prestiti, dopo “ristrutturazione casa”, in calo al 20% dal 23,9% del 2018, e “auto usata”, salita al 19,6% dal precedente 19%. È quanto emerge dal consueto Osservatorio Prestiti realizzato da PrestitiOnline e aggiornato allo scorso 31 ottobre. Rimangono invece stabili al 15,4% le richieste di prestiti per liquidità, mentre guadagnano terreno i finanziamenti per le auto nuove o a km 0 (7,6%) e quelli con finalità di consolidamento (7,5%). Un trend che trova conferma anche nella fotografica dell’erogato: meno ristrutturazione, più auto (nuova e usata) e arredamento.

Importi più bassi e per meno tempo

Continua l’assestamento dell’importo medio, che a fine ottobre si è attestato a 10.654 euro, contro gli 11.253 euro del primo semestre 2019 e il picco di 12.099 euro di fine 2018. In particolare, guardando lo spaccato delle richieste di prestiti per classi di importo, il 67,8% è rappresentato da finanziamenti che non superano i 10mila euro. Un dato in crescita sia rispetto ai primi sei mesi dell’anno (64,4%) sia rispetto alla fine del 2018 (59,7%).

E se da un lato l’importo medio diminuisce, dall’altro cresce la tendenza a ridurre la durata del finanziamento, con la fascia compresa tra i 18 e 36 mesi che ha raggiunto una quota di mercato del 36,2 per cento. Fascia principale rimane quella tra i 48 e i 72 mesi, anche se in leggera contrazione rispetto al primo semestre dell’anno: 43,8% contro il precedente 46,8 per cento.

Giù l’erogato al Centro e Mezzogiorno

Cala l’erogato dei prestiti verso il Centro e il “Sud e Isole”. Nel primo semestre del 2018 rappresentava circa il 60% del mercato complessivo, oggi è al 55,3 per cento. A fare da contraltare la crescita al Nord, che passa nello stesso arco temporale dal 40% circa all’attuale 44,7 per cento. Il 54,5% dell’erogato rimane concentrato nella fascia di età compresa tra i 18 e i 45 anni (era il 55,2% nei primi sei mesi dello scorso anno) e sui dipendenti con contratto a tempo indeterminato (86,4% del totale erogato).

Tassi sempre ai minimi

Secondo i dati di PrestitiOnline rimangono su livelli storicamente bassi i tassi di interesse, con il credito finalizzato che mostra un costo medio di mercato dell’8,97%, a fronte del 9,98% dei prestiti personali: il tasso migliore delle offerte online, invece, si attesta al 6% circa.

Guardando alle migliori offerte che è possibile ottenere online su www.prestitionline.it, per un arredamento nuovo si può richiedere un prestito di 10mila euro a 36 mesi a un Taeg (Tasso annuo effettivo globale) del 5,73% (il Tan, tasso annuo nominale, è del 3,90%), per una rata mensile di 302,35 euro. La simulazione prende in considerazione un impiegato di 35 anni residente a Milano, in attività lavorativa dal 2010 con un contratto a tempo indeterminato. I tassi rimangono più o meno uguali anche per le altre finalità, come ristrutturazione casa o acquisto auto (nuova o usata).