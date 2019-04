Osservatorio PrestitiOnline, a febbraio la finalità acquisto auto usata raggiunge la ristrutturazione

top AD title (i titoli sono opzionali)

A febbraio la finalità acquisto auto usata ha raggiunto la ristrutturazione in cima alla classifica delle richieste di prestito, con percentuali rispettivamente del 21 e del 21,1%. Al terzo posto crescono le richieste di prestito per arredamento (da 15,3% di gennaio a 15,7% di febbraio), seguite dalle richieste di liquidità (13,1%) e dall’acquisto di auto nuova o km zero (8,4%). Sul fronte erogazioni, la finalità ristrutturazione rimane saldamente al primo posto (32,0%), seguita sempre dall’auto usata (23,1%) e dall’arredamento (14,6%). Queste le principali evidenze che emergono dall’ultimo Osservatorio di PrestitiOnline.

La durata più richiesta è 60 mesi (19,7%), ma a guadagnare è soprattutto il periodo 84 mesi (dal 17,4% dell’ultimo semestre 2018 al 19,5% del semestre in corso). Evidenze simili per i prestiti erogati da banche e finanziarie, con il periodo dei 60 mesi ancora in crescita dal semestre scorso (da 18,9% a 20,6%), così come la durata di 96 mesi guadagna oltre due punti percentuali (da 5,7% a 7,6%).

In leggera crescita l’importo medio erogato (da 12.280 euro dello scorso semestre, a 12.466 euro di quello attuale), il più alto dal primo semestre 2011(12.754 euro), mentre è praticamente stabile la richiesta rispetto al secondo semestre 2018 (da 12.099 euro a 12.002 euro).

Per quanto riguarda le classi di importo, le richieste degli Italiani si concentrano sulle fasce dai 5.000 ai 10.000 euro (28,3%) e dai 2.500 e i 5.000 euro (27,0%). Allo stesso modo le erogazioni registrano una prevalenza di importi dai 5.000 ai 10.000 euro (da 29,3% dello scorso semestre al 30,5% di quello attuale).

La distribuzione geografica si mantiene abbastanza stabile rispetto all’ultimo periodo del 2018 e vede un mercato dominato dal nord Italia (43,4% domanda e 42,0% erogazioni).

Aumentano le richieste, rispetto al semestre scorso, per gli over 46 (da 39,3% a 42,2%) a discapito prevalentemente della classe d’età degli under 35 (da 27,2% a 24,6%). Questo trend è confermato anche dalle erogazioni: over 46 da 43,1% a 45,3%, under 35 da 18,5% a 16,9%.

La professione preponderante dei richiedenti prestito è di dipendente a tempo indeterminato (75,4%) e, la situazione si accentua ulteriormente sulle erogazioni (86,5%).