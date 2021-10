OttobreEdufin2021, gli incontri di Banca Widiba per promuovere l’educazione finanziaria in Sicilia

Nel mese di ottobre, nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria, #OttobreEdufin2021, nove consulenti finanziari di Banca Widiba Sicilia saranno impegnati sul loro territorio con l’obiettivo di divulgare al meglio l’educazione finanziaria e far conoscere e crescere il loro importante ruolo di consulenti finanziari.

Quest’anno gli eventi saranno svolti in presenza. Il 12, il 19 e il 26 ottobre dalle 18:30 alle 19:30 la compagine palermitana sarà presente a Palermo, presso lo Stand Florio, per affrontare tre argomenti:

la gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio;

la pianificazione delle risorse e degli strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi di vita;

l’importanza di conoscere il gap previdenziale e prendersi cura del proprio tenore di vita futuro.

Gli stessi argomenti verranno poi affrontati, negli stessi orari, il 20 ottobre a Giarre (Ct), il 21 ottobre ad Augusta (Sr) e il 29 ottobre a Cefalù (Pa).

Per offrire una panoramica degli incontri, riassunti in un video di presentazione, abbiamo chiesto ai relatori di spiegarci brevemente su cosa verteranno i loro interventi e cosa significa per loro realizzare questi eventi.

Maurizio Nicosia

“È un piacere aiutare i cittadini a fare delle scelte di vita consapevoli aiutandole a conoscere il complesso mondo della gestione delle risorse finanziaria. Trovare un giusto equilibrio tra tenore di vita di oggi e benessere futuro pianificando tutti gli eventi importanti del nostro ciclo di vita ci permette di vivere il presente con serenità. Il nostro percorso di educazione finanziaria del 2021 ha questo obiettivo”.

Arturo Cangialosi

“In occasione del mese dedicato all’educazione finanziaria, iniziativa promossa dal ministero dell’Economia e delle Finanze e giunta ormai alla sua quarta edizione, sarò felice di curare un evento formativo che si terrà il 19 ottobre alle 18:30 presso lo Stand Florio di Palermo. I temi dell’incontro saranno l’importanza di agire secondo i principi della cultura finanziaria e la convenienza di muoversi all’interno di un ciclo di vita economico che sia incentrato sulla pianificazione delle risorse e sulla conoscenza degli strumenti finanziari. L’obiettivo è quello di aiutare famiglie e professionisti ad assumere decisioni consapevoli e responsabili nei momenti più importanti della loro vita, per valorizzarne al meglio i risparmi e, al contempo, metterli al riparo dalle sfavorevoli congiunture della vita. Da sempre, infatti, per cultura, sensibilità e vocazione, sono convinto che una maggiore divulgazione di questi temi sia indispensabile per coinvolgere i risparmiatori e contribuire a creare una società più forte, sana e sostenibile”.

Roberto Vinciguerra

“Nell’intervento del 26 ottobre a Palermo avrò il piacere di curare l’incontro dal titolo “Prenditi cura del tuo futuro: la gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio”. Nel 2020 sono entrato in Banca Widiba come consulente economico finanziario patrimoniale, portando con me tutta l’esperienza pregressa e la consapevolezza e la determinazione di voler rappresentare un punto di riferimento per le famiglie e le imprese, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi di vita, di crescita e di benessere economico. Oggi, dopo appena due anni, posso affermare che il sogno è diventato realtà”.

Salvatore Spinosa

“La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri” così il filosofo Spinoza ispirava le menti del suo tempo, offrendo un contributo rimasto nei secoli.

Nel nostro contesto, ognuno può offrire il proprio contributo a beneficio della comunità in cui vive, è cresciuto e dove coltiva affetti ed amicizie. Proprio per questo, anche quest’anno, ho deciso di partecipare al mese dell’educazione finanziaria con due eventi, il 22 e il 29 ottobre, dedicati alla mia comunità, a Cefalù, dove vivo, abito e dove crescono i miei figli.

È il mio modo per contribuire a far crescere la cultura finanziaria, perché un Paese più consapevole dal punto di vista finanziario è più ricco e più solido. La finanza comportamentale e gli strumenti finanziari saranno gli argomenti che, in modo divertente, leggero e al contempo efficace e diretto, offrirò a chi avrà voglia di trascorrere del tempo insieme, sia in presenza che in diretta streaming su Facebook”.

Carmelo Moscato

“Nel nostro Paese occorre aumentare la cultura finanziaria delle persone, per consentire loro di migliorare la qualità della vita attraverso una maggiore serenità economico-finanziaria. È per me un grande impegno, che richiede tanta passione per il piacere di diffondere conoscenze e metodi utili per le famiglie. L’argomento che tratterò nell’incontro del 26 ottobre sarà quello del benessere post lavorativo, da raggiungere attraverso una serena pianificazione delle risorse per colmare il gap previdenziale”.

Francesco Paci

“Il mese di ottobre è il mese dell’educazione finanziaria, un’iniziativa del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituito dal Mef per migliorare la cultura finanziaria di noi tutti. Il 21 di ottobre presso il salone di rappresentanza del Comune di Augusta alle 18:30 parlerò di come, a volte la nostra mente, sulla spinta dell’emotività, possa indurci in errore, piuttosto che spingerci a prendere una decisione razionale, mentre la pianificazione finanziaria delle nostre risorse economiche ci può permettere di raggiungere i nostri obiettivi di vita. Per me è molto importante offrire gratuitamente questo servizio alla collettività, per aiutare coloro che fossero interessati a raggiungere il proprio benessere economico e la propria felicità finanziaria”.

Giuseppe Ruello

“Quando siamo chiamati a effettuare scelte finanziarie importanti spesso si commettono errori dovuti alla irrazionalità. La nostra emotività può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Di questo e altro parlerò nel seminario ‘Prenditi cura del tuo futuro. La gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio’ il 20 ottobre alle 18:30 presso il liceo statale Leonardo di Giarre (Ct)”.

Roberto Gangemi

“Anche quest’anno ho il piacere di dare il mio contributo a un’iniziativa che mi sta molto a cuore: il mese dedicato all’educazione finanziaria. Per accrescere la cultura finanziaria nel nostro Paese terrò due seminari che hanno l’intento di fornire delle semplici nozioni di natura finanziaria ai cittadini.

Nel primo tratteremo il tema della gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio, misurando con alcuni esempi concreti la differenza tra scelte effettuate spinti dall’emotività del momento e quelle ragionate e consapevoli.

Nel secondo approfondiremo il tema della pianificazione delle risorse e strumenti finanziari, analizzando come quantificare le risorse da destinare agli obiettivi prefissati, abbinando loro gli strumenti finanziari consoni per raggiungerli”.

Gaetano Saporito

“Gli studi di finanza comportamentale dimostrano che nelle scelte di investimento le nostre emozioni e le distorsioni cognitive ci portano a commettere sistematici errori di ragionamento e di preferenze. Nell’incontro del 12 ottobre a Palermo presso lo Stand Florio spiegheremo quali sono le strategie da seguire per raggiungere una condizione di benessere economico. La serata sarà divisa in due momenti, una prima parte in cui giocando capiremo come è facile sbagliare seguendo l’istinto e, successivamente, applicando le teorie della finanza comportamentale, in che modo si possono raggiungere obiettivi di vita attraverso la pianificazione finanziaria e la conoscenza di sé stessi. Per spiegare meglio il processo utilizzeremo dei casi concreti e analizzeremo il ruolo del consulente finanziario.

Ho pensato di partecipare, anche quest’anno al mese di educazione finanziaria poiché ognuno di noi nel suo piccolo può contribuire a migliorare il benessere della collettività. Diversi studi in Inghilterra hanno dimostrato che cittadini finanziariamente informati sono più felici, perché riescono attraverso la pianificazione a raggiungere i loro obiettivi di vita”.

Chiunque fosse interessato a partecipare, può scrivere a pfsicilia@widiba.it o whatsapp al 3381003031.