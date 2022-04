P2p lending, al via partnership tra Prestiamoci e Fabrick

Prestiamoci, fintech attiva nel social lending, e Fabrick, piattaforma ecosistemica di riferimento per l’open finance, hanno avviato una partnership per la gestione automatizzata e in tempo reale dei flussi p2p lending.

Grazie alle soluzioni Fabrick, digital mandate e Sepa direct debit via api, utilizzate in modalità as a service, Prestiamoci può operare addebiti pre-autorizzati sui conti dei richiedenti prestito in modalità completamente digitale. Attraverso la collaborazione, operazioni complesse quali ad esempio la suddivisione dei singoli debiti in quote da collocare sul market aziendale, la gestione delle rate del prestito da parte del richiedente o il ritorno agli investitori, vengono rese seamless a vantaggio della customer experience di tutti i soggetti coinvolti.

“Avevamo la necessità di soddisfare l’esigenza di ottimizzare la gestione della nostra piattaforma di p2p lending e Fabrick si è dimostrato il partner ideale: con le soluzioni Digital Mandate e Sepa direct debit via api i nostri clienti possono ora usufruire dei servizi di Prestiamoci in modo molto più rapido, affidabile e trasparente, in un ambiente in cui le operazioni complesse della piattaforma avvengono in tempo reale”, ha affermato Daniele Loro, ceo di Prestiamoci.

“La collaborazione permette a Prestiamoci di rendere semplici e istantanee operazioni complesse, restituendo agli utenti una user experience fluida e immediata e semplificando l’accesso al mercato del credito per investitori e richiedenti. Facendo leva sulla piattaforma di banking as a service di Fabrick, Prestiamoci ha colto pienamente le opportunità dell’open finance portando sul mercato un prodotto ad alto valore aggiunto. Come Fabrick vogliamo supportare i nostri partner nel loro percorso di crescita, aiutandoli ad ottimizzare i processi interni e nell’offrire al cliente finale servizi sempre più efficienti e personalizzati”, ha aggiunto Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick.