Pagamenti digitali, attivo anche in Italia WeChat Pay

Grazie all’accordo raggiunto tra la holding cinese Tencent e alcuni partner, tra cui Digital Retex e Docomo Digital, da oggi è attivo anche in Italia WeChat Pay, il sistema di pagamento mobile della più popolare app cinese.

Turisti e visitatori cinesi che si trovano nella nostra penisola potranno pagare i propri acquisti attraverso il proprio smartphone, come sono abituati a fare in patria, dove nel 2017 sono state effettuate oltre un milione di transazioni al minuto via app.

I negozianti italiani dovranno dotarsi di un pos dedicato o aggiungere WeChat Pay ai circuiti accettati in cassa. I clienti invece dovranno avere un account WeChat collegato a un conto per poter pagare via qr code nei negozi abilitati. Il pagamento avverrà in valuta cinese e per la transazione basteranno un click e un codice di verifica. Il commerciante riceverà il denaro in euro, in base al cambio al momento della transazione.

Il servizio è rivolto a tutti gli esercizi commerciali: dalla moda alla ristorazione, dal lusso agli hotel.

