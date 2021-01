Parte l’attività di Fido, piattaforma per l’analisi dei profili di persone senza storia creditizia

Con l’inizio dell’anno è entrata nella piena operatività Fido, società di digital credit scoring a capitale italiano, che ha creato la prima piattaforma europea per valutare la qualità dei nuovi consumatori on line attraverso la rilevazione del footprint digitale.

In Italia, sono stimati in oltre 12 milioni i consumatori cosiddetti invisibili: privi, cioè, di una storia creditizia (per esempio, giovani di età tra 18 e 25 anni, immigrati o soggetti che non hanno rapporti bancari) e per questo impossibilitati a fare acquisti con pagamenti rateali o ricevere prestiti personali.

La mancanza di storia creditizia non è necessariamente sinonimo d’inaffidabilità. Di qui l’idea di business di Fido: un algoritmo di scoring che analizza le impronte digitali degli utenti (cd. footprint) come strumento complementare ai sistemi tradizionali di valutazione del rischio.

Attraverso un sistema di tracciamento proprietario in attesa di brevetto, dopo aver ottenuto il consenso da parte del consumatore finale, Fido raccoglie in tempo reale le informazioni che servono per valutarne l’affidabilità e prevedere possibili default.

Queste informazioni, analizzate e classificate secondo oltre 150 parametri (per esempio l’indirizzo di posta elettronica, il provider telefonico o il tipo di dispositivo utilizzato) consentono di valutare in modo puntuale ed efficace il merito creditizio per importi inferiori a 1.000 euro.

Il servizio è funzionale ad aziende di qualsiasi dimensione (società di credito al consumo, retailer digitali, piccole start-up) che hanno bisogno di valutare la qualità dei nuovi clienti in maniera semplice e immediata. L’accesso è attivabile via api (application programming interface) e in modalità no-code, visualizzando i dati direttamente in una dashboard.

Con l’inizio dell’anno Fido perfezionerà i primi accordi di partnership che, a breve, saranno comunicati al mercato.

“Fido è una soluzione complementare ai sistemi tradizionali di valutazione del rischio che, utilizzando fonti di dati e modelli di analisi alternativi, analizza efficacemente i consumatori nel pieno rispetto della privacy. È un servizio che può dare un importante impulso alla distribuzione digitale retail ed è funzionale agli obiettivi di financial inclusion stabiliti dalle Nazioni Unite”, ha dichiarato Marko Maras, amministratore delegato di Fido.

Fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan, Fido Srl, ha completato nel 2020 la raccolta del capitale (1,1 milioni di euro) per accelerare la realizzazione della strategia di sviluppo. Tra gli investitori figurano Giorgio Valaguzza (Ithaca Investments), Alessandro Fracassi (gruppo MutuiOnline), Attilio Mazzili (Orrick), Fernando Spallanzani (Banca Privata Leasing), Giacomo Sella (Gruppo Sella), e Iag (Italian angels for growth).