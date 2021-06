Partnership tra Datrix e Ocs per data intelligence nel settore finanziario

Realizzare nuove soluzioni di data intelligence per il settore finanziario, in cui intelligenza artificiale e alternative data saranno utilizzati per arricchire ed ottimizzare i processi. Con questo scopo hanno stretto una partnership strategica tra Datrix, gruppo tech che sviluppa soluzioni di augmented analytics e modelli di machine learning, e Ocs, partner di riferimento per banche e istituzioni finanziarie nel segmento del consumer lending.

La collaborazione prende il via in un momento che vede Ocs fortemente impegnata nel dare esecuzione a un ambizioso piano industriale volto a rendere la società un riferimento a livello europeo nel segmento del consumer finance, attraverso la crescita dell’offerta, l’ampliamento del presidio sulla catena del valore del mercato di riferimento e la presenza in nuovi Paesi.

Per rispondere al bisogno di accelerazione digitale degli operatori, Ocs opera con un approccio di open innovation che passa dalla definizione di partnership strategiche con le realtà più evolute sul mercato con cui sviluppa nuove soluzioni focalizzate sui bisogni degli operatori del credito e dei consumatori finali, abilitando nuovi modelli di business e garantendola migliore esperienza utente. In questo contesto la raccolta e l’analisi dei dati gioca un ruolo cruciale. Affiancare quindi alle informazioni tradizionali anche le informazioni alternative–dati raccolti da fonti digitali non tradizionali, quali, ad esempio, motori di ricerca, social network, blog, forum, piattaforme di e-commerce, mappe–che hanno la caratteristica di essere costantemente aggiornate, rappresenta un solido punto di partenza per analisi più puntuali e veritiere. Estratte e analizzate nel pieno rispetto della Gdpr, le informazioni alternative vengono infatti trasformate in indicatori di valore con finalità descrittive, diagnostiche, predittive e di supporto ai processi decisionali. Grazie alla capacità di estrazione e di decodifica di Datrix, i dati saranno standardizzati e integrati in un data lake da cui i clienti di Ocs potranno attingere, incrementando così il numero di variabili e di insight a disposizione delle istituzioni finanziarie. Le capacità tecnologiche di Ocs e Datrix, quindi, si integrano al servizio dell’ottimizzazione dei processi attraverso la combinazione di raccolta e analisi di dati tradizionali e alternativi digitali.

La partnership fa leva sul networking e sulla capacità di distribuzione tecnologica di Ocs e sul know-how che Datrixha sviluppato nell’analisi grazie a tecniche di intelligenza artificiale e machine learning.

La sinergia tra le due realtà si riflette anche nell’ingresso di Ocs nell’azionariato di Datrix, dove oltre ai fondatori figurano, tra gli altri, anche United Ventures e il family office Alfin di Nerio Alessandri. Ocs ha infatti partecipato al recente aumento di capitale di Datrix.

“La capacità di integrare e analizzare dati è ormai driver di crescita di tutti i settori, tanto più di quello bancario – dichiara Mauro Arte, co-fondatore e coo di Datrix -. Non ci può essere, però, la ormai leggendaria digital transformation senza una preventiva data-transformation. Siamo orgogliosi di lavorare con Ocs per trasformare con l’aiuto dell’AI in maniera data driven i processi analitici e operativi delle realtà bancarie, assicurative, di credito al consumo“.

Gianni Camisa, ceo di Ocs, aggiunge: “Il nostro obiettivo è quello di aiutare i propri clienti ad evolvere in linea con le esigenze di mercato, così da rimanere competitivi. Un percorso che non può prescindere oggi da soluzioni tecnologiche evolute e da un approccio data driven. In Datrix abbiamo trovato un partner valido, che ci permetterà di ampliare la nostra offerta e, attraverso gli alternative data, porterà i nostri clienti a guardare oltre, per avere una visione più completa dei propri utenti e del mercato di riferimento. La nostra mission è ridisegnare il paradigma del consumer finance, offrendo soluzioni che permettano di dare una risposta concreta ai bisogni degli utenti finali e, per farlo, stringiamo collaborazioni con realtà che siano non solo eccellenti, ma che condividano anche la nostra visione sull’opportunità che l’innovazione offre al settore finanziario. Per Ocs si tratta della terza operazione societaria in ambito fintech dall’inizio dell’anno, a testimonianza di quanto sia forte il nostro commitment verso modelli innovativi per la gestione del credito”.