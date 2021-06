Partnership Gabetti Short Rent – Europ Assistance Italia per vacanze assicurate

L’estate del 2020 ha incrementato e consolidato una nuova tendenza nelle vacanze degli italiani: il soggiorno in strutture extra alberghiere come case vacanze, ville e residenze di lusso.

Per rispondere alle esigenze di questa nuova forma di turismo nasce la partnership tra Europ Assistance Italia, compagnia leader dell’assistenza privata del gruppo Generali, e Gabetti Short Rent (G Rent SpA), società specializzata nella gestione in full outsourcing di unità immobiliari di altissimo pregio destinate allo short rent, quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana.

Secondo un report Istat sulla ricettività delle strutture di hospitality italiane, nei primi nove mesi del 2020 il comparto extra alberghiero ha limitato i danni: le presenze sono arrivate al 54,4% rispetto al 2019 contro il 46% registrato da quello alberghiero.

Per garantire una vacanza in totale sicurezza ai propri clienti, Gabetti Short Rent, specializzata nella gestione degli affitti a breve di immobili di pregio, ha scelto di includere nel soggiorno di tutti coloro che prenoteranno direttamente dal proprio sito, la polizza multirischi di Europ Assistance Italia.

La polizza prevede assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche, garanzia bagaglio e copertura in caso annullamento viaggio. Per assicurare la tranquillità necessaria in questo periodo, tutte le garanzie sono covid-free, ovvero includono le cause dirette da Covid-19. La polizza fornisce anche assistenza all’auto e ai familiari rimasti a casa.

È possibile inoltre estendere le garanzie scegliendo la polizza opzionale Easy Rent. La soluzione sostituisce il deposito cauzionale versato al momento della prenotazione del viaggio: il rischio viene assorbito dalla compagnia fino al massimale previsto e il cliente potrà godersi appieno la propria vacanza, senza l’anticipo della caparra e il timore di costosi inconvenienti.

“Le caratteristiche delle vacanze per l’estate 2021 si stanno delineando ma siamo certi che la prossima stagione confermerà una tendenza emersa lo scorso anno: il soggiorno in strutture extra alberghiere – afferma Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Italia -. Europ Assistance da oltre 50 anni è al fianco dei viaggiatori, offrendo soluzioni innovative in grado di rispondere alle mutate esigenze. Per questo siamo orgogliosi di annunciare questa nuova partnership con Gabetti Short Rent, con l’obiettivo comune di garantire un soggiorno in sicurezza. Un altro importante passo della nostra compagnia per sostenere la ripartenza del mercato del turismo”.

“Lo scenario pandemico ha incrementato il turismo di prossimità connesso alla esigenza di una fascia alta di clientela, che ha scelto forme di locazione alternativa che garantiscono maggiore privacy e minore contatto con altre persone rispetto agli hotel – dichiara Emiliano Di Bartolo, ad di Gabetti Short Rent -. L’accordo con Europ Assistance conferma la nostra attenzione verso la protezione e sicurezza dei nostri clienti”.