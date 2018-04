Siglata partnership tra Gesi Finance e Fin Sarda per la distribuzione del prestito personale

di

Gesi Finance s.p.a., specializzata nella cessione del quinto, e Fin Sarda s.p.a., importante realtà che opera su tutto il territorio nazionale nel settore dei finanziamenti, hanno siglato un accordo per la distribuzione del prestito personale di Fin Sarda.

Grazie al nuovo accordo Gesi arricchisce la propria gamma di prodotti con il prestito personale di Fin Sarda, altamente competitivo ed erogabile a dipendenti privati di qualsiasi tipo.

Nonostante il contratto venga stipulato tra istituto finanziario e dipendente, si tratta di un prestito con trattenuta in busta paga con delega di pagamento al datore di lavoro, il quale quindi corrisponde mensilmente all’istituto finanziario la rata del prestito. L’unica garanzia richiesta per l’erogazione del credito è avere del Tfr accantonato, il quale sarà una garanzia per il prestito e in caso di interruzione del rapporto di lavoro con conseguente cessazione delle rate mensili, servirà per l’estinzione del prestito.

Non è prevista nessuna polizza assicurativa a copertura del credito.

Si tratta dunque di un finanziamento complementare alla cessione del quinto e al prestito personale, che consentirà di finanziare anche i dipendenti che non possono aver accesso a tali tipologie di prodotto.

Riccardo Voce, direttore Operation e Partnership di Gesi Finance, ha rivestito un ruolo fondamentale per la chiusura dell’accordo: “È stato facile trovare l’accordo con Fin Sarda, ci siamo trovati subito in sintonia in quanto con l’amministratore delegato di Fin Sarda Pietro Canalis condividiamo la stessa vision e gli stessi valori. Siamo contenti dell’inizio della nuova partnership che ci vede protagonisti nella distribuzione del prestito personale Fin Sarda”.

L’amministratore unico della Gesi Finance, Gerardo Parrella, è entusiasta: “La nuova partnership con Fin Sarda è il risultato della costante ricerca di nuove opportunità di sviluppo che caratterizza la business strategy di Gesi Finance. Prosegue, quindi, nel migliore dei modi il percorso verso un’offerta multiprodotto articolata e altamente competitiva e qualificata. Siamo lieti di poter arricchire la nostra gamma di prodotti con il prestito personale Fin Sarda, grazie al quale potremo garantire l’accesso al credito anche a chi non ha la possibilità di essere finanziato attraverso la cessione del quinto o attraverso il classico prestito personale. Pur trattandosi di un prodotto di nicchia, si tratta di un prodotto di qualità grazie sopratutto alla solidità e all’esperienza nel settore di Fin Sarda, realtà consolidata su tutto il territorio italiano da molti anni. Grazie a questa nuova sinergia i nostri clienti avranno la possibilità di accedere ad una nuova offerta di prodotti e servizi e la rete distributiva potrà essere ancora più competitiva sul mercato a tutto vantaggio del consumatore. Questa collaborazione si aggiunge alle diverse già in essere e stipulate negli ultimi mesi, che ci consentono di poter rispondere al meglio alle esigenze commerciali dei nostri collaboratori, per i quali Gesi ha sempre dimostrato di voler offrire il meglio. L’obiettivo è quello di creare un valore superiore per tutti, sia per i consumatori, ma anche per i collaboratori della nostra rete commerciale, che avranno un’ulteriore opportunità di business nell’assecondare le richieste della clientela privata. Ringrazio Pietro Canalis per la fiducia, siamo sicuri che questo percorso intrapreso porterà a reciproche soddisfazioni”.

A quelle di Parrella fanno eco le parole di Pietro Canalis, amministratore delegato di Fin Sarda: “Per noi questa partnership rappresenta un’importante opportunità di sviluppo della nostra rete di vendita, in quanto ci permette di ottimizzare la distribuzione di uno dei nostri prodotti di punta e di presidiare meglio il territorio laziale, dove Gesi è leader di mercato, oltre che a livello nazionale, grazie alla rapida ascesa che il nostro nuovo partner sta avendo in questo ultimo anno e mezzo. Siamo certi che la competenza e il know how che Gesi e la sua rete mettono in campo ci daranno grosse soddisfazioni reciproche e che questo accordo permetterà di migliorare il posizionamento di entrambe le nostre realtà”.

