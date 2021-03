Partnership Tinaba-Avvera, al via nuovo servizio di comparazione mutui

Tinaba, l’ecosistema digitale per la gestione del denaro che opera in partnership con i servizi bancari e finanziari di Banca Profilo, ha annunciato ieri il lancio di un nuovo strumento totalmente gratuito per la propria clientela che consentirà di comparare tra loro diverse proposte di mutui immobiliari e poter trovare, così, l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

L’innovativo servizio di Tinaba, che potrà sin da subito contare sulla partnership con Avvera, società specializzata nei crediti alle famiglie del gruppo Credem, consiste nell’offrire in-app una consulenza gratuita, trasparente e personalizzata sulla scelta del mutuo per supportare i propri utenti verso la soluzione più adatta alle loro esigenze, semplificando i processi amministrativi e potendo contare sui più alti standard di sicurezza bancaria. Il tutto con un approccio completamente “all digital”.

Grazie al supporto di Banca Profilo, alla collaborazione con Avvera e, nel corso dei prossimi mesi, con altri importanti Istituti finanziari italiani, gli utenti di Tinaba avranno la possibilità di poter visualizzare direttamente in app i migliori mutui presenti sul mercato, potendo contare sulla garanzia del mantenimento del tasso proposto e nella certezza, oltre che nella velocità, dei tempi del processo di erogazione. I clienti potranno usufruire della consulenza del desk mutui di Banca Profilo che li guiderà in modo imparziale nella scelta dell’offerta migliore tra quelle proposte dalle banche e dagli intermediari partner di Tinaba.

“Questo nuovo servizio amplia e rafforza ulteriormente l’offerta e le funzionalità di Tinaba. Fino a oggi infatti i nostri clienti hanno potuto già beneficiare di strumenti finanziari innovativi di pagamento e bancari (tra cui l’invio di denaro p2p, i gruppi di spesa, servizi di pagamento bollette, ricariche telefoniche e la gestione degli investimenti tramite il servizio di roboadvisory) sviluppati insieme a Banca Profilo – dichiara Stefano Costa, coo di Tinaba -. L’annuncio di oggi completa l’offerta, in un momento storico complesso in cui la clientela necessita sempre più di scelta e di consulenza da parte di esperti: vogliamo aiutare tutti i nostri clienti a trovare la formula più adatta e guidarli nel miglior modo possibile tra le opzioni offerte dai diversi Istituti di credito.”

“Quando stringiamo una partnership, poniamo sempre grande attenzione alle esigenze del nostro partner: riuscire a garantire una user experience distintiva sul prodotto mutuo a utenti evoluti come quelli di Tinaba è un impegno importante, nel quale riverseremo anche tutta la nostra esperienza – aggiunge Lorenzo Montanari, amministratore delegato di Avvera -. Fin da subito in Tinaba hanno riconosciuto le qualità, ancora poco diffuse nel mercato in cui operiamo, del nostro mutuo digitale Avvera Adesso, il servizio che con riconoscimento a distanza e firma digitale permette di completare la propria operazione di mutuo comodamente dal divano di casa o dall’ufficio, sempre con il supporto della consulenza di un nostro agente. Il rapporto che si crea tra agente e cliente, in questa nuova dimensione spaziale che impone la distanza, è un costante rapporto virtuale fianco a fianco che termina solo con l’atto notarile e con la trasformazione di un sogno in un obiettivo concreto raggiunto. Per noi è stato primario adattarci a questa nuova realtà anche su un prodotto così complesso come il mutuo, sviluppando tecnologie a servizio della sicurezza del cliente e garantendo una consulenza personalizzata per non lasciarlo mai solo di fronte a un passo così importante come l’acquisto di una casa”.