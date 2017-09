PayPal lancia la sua carta di credito

di

PayPal, azienda leader nel settore dei pagamenti digitali virtuali, ha deciso di lanciare una carta di credito reale. La società introdurrà presto nel suo bouquet di servizi offerti una carta di credito brandizzata con il logo della società.

La nuova carta di credito sarà di plastica e offrirà una percentuale del due per cento di cash back per ogni acquisto senza nessun costo annuale.

L’iniziativa è parte della strategia per trasformare Paypal da un pulsante di pagamento su un sito a un servizio finanziario vero e proprio, versatile, da usare per tutti gli acquisti quotidiani, fisici nel tradizionale retail dei negozi, boutique e centri commerciali o virtuali, via Internet.

Attualmente PayPal è utilizzata da 210 milioni di persone nel mondo. La società californiana negli ultimi diciotto mesi ha stretto almeno ventiquattro accordi con le società tech e società finanziarie, marchi come Apple, Visa, JPMorgan Chase & Co, per diffondere il più possibile il servizio al di fuori del sito di PayPal.

