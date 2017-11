PayTipper con Sixth Continent per il pagamento delle bollette

di

Con l’innovativo servizio “Pagameno”, realizzato in collaborazione con PayTipper, su Sixth Continent (nuovo sito e-commerce di shopping card digitali che, grazie ad un innovativo modello di business distribuisce ai suoi utenti dei crediti con i quali è possibile pagare le card per l’acquisto di prodotti e servizi di oltre 1.500 marchi di decine di categorie) l’utente può utilizzare i crediti accumulati persino per pagare (risparmiando) bollette e bollettini postali, oltre ad avvisi Mav e Rav, in tutta comodità dal proprio pc.

“Siamo una società giovane che vuole portare innovazione nel mondo dei pagamenti con un approccio rigoroso ma originale – ha dichiarato Angelo Grampa, amministratore delegato di PayTipper -. Ci impegniamo a creare soluzioni efficienti e modulabili in base alle specifiche esigenze dei nostri partner. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Sixth Continent per contribuire a creare servizi innovativi, utili e convenienti per i cittadini”.

“Sixth Continent è un grande progetto di profit sharing che condivide ogni giorno i profitti con tutti gli utenti: il 50% del margine di ogni transazione viene trasferito immediatamente all’utente che esegue l’acquisto sotto forma di crediti da utilizzare per i successivi pagamenti, mentre il 20% viene distribuito diviso in parti uguali fra tutti gli Utenti Sxc nel mondo – ha aggiunto Francesca Roveda, amministratore delegato di Sixth Continent Europa -. Con Sixth Continent lo shopping diventa vantaggioso e virtuoso, perché genera un “extra-credito” che può essere utilizzato per pagare i soliti acquisti e, grazie al servizio “Pagameno”, persino pagare le rate delle utenze domestiche, dell’asilo, e persino le multe o le tasse”.

