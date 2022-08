Perfezionata la cessione di Amissima Vita ad Athora

Si è perfezionato ieri, dopo l’approvazione delle competenti autorità, il passaggio delle quote azionarie di Amissima Vita precedentemente posseduta da fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Global Management, Inc. attraverso Primavera Intermediate Holding,ad Athora Italy Holding Dac, società del Gruppo Athora.

Con il closing, Amissima Vita entra a far parte di Athora, un gruppo assicurativo e riassicurativo focalizzato esclusivamente sui mercati del risparmio vita e previdenziale europei per offrire ai clienti una performance stabile e di lungo periodo.

“L’acquisizione di Amissima Vita rapresenta un passo importante nello sviluppo di Athora che approda sul mercato italiano, il terzo più grande in Europa, con un ambizioso piano per la crescita di Amissima Vita, grazie alle superiori competenze assicurative, riassicurative e a una solida base patrimoniale, 4,7 miliardi di euro di committed capital”, si legge in un comunciato stampa.

Successivamente al closing, l’assemblea di Amissima Vita ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Eric Viet, membro del comitato esecutivo del gruppo Athora e regional ceo e guidato dal vice presidente esecutivo Andrea Moneta e dall’amministratore delegato Jozef Bala che mantiene anche l’attuale carica di direttore generale della compagnia.

Eric Viet, presidente di Amissima Vita, dichiara: “Oggi è un giorno importante per Athora, entriamo nel mercato italiano tramite l’acquisizione di Amissima Vita. Siamo molto contenti di continuare a lavorare con Andrea Moneta e Jozef Bala che hanno guidato lo sviluppo della compagnia in questi anni. Grazie alle competenze e risorse di Athora e all’esperienza e conoscenza del mercato da parte del management team italiano, soddisferemo al meglio i bisogni dei clienti, dei distributori che hanno già scelto di lavorare con noi e di quelli che lo faranno nel prossimo futuro. La nostra priorità strategica è sviluppare ulteriormente la distribuzione tramite partnership e portare la nostra offerta di risparmio e previdenza di lungo termine a una platea sempre più ampia di clienti”.

Andrea Moneta, vice presidente esecutivo di Amissima Vita, afferma: “Negli ultimi anni, con il supporto di Apollo, abbiamo trasformato Amissima Vita in un importante operatore di mercato, con un network distributivo di alto profilo e una forte crescita in un contesto sempre più competitivo. L’ingresso in Athora apre adesso un nuovo e stimolante capitolo per Amissima Vita: lo sviluppo e il consolidamento sul mercato italiano. Athora è un assicuratore vita paneuropeo, con un orizzonte di lungo periodo e una forte dotazione di capitale da allocare alla generazione di performance di lungo termine per i nostri clienti e a progetti di crescita. Sono convinto che questi elementi saranno particolarmente apprezzati dai clienti, dai partner distributivi attuali e futuri e da tutti gli stakeholder di Amissima Vita”.