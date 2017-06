Domani, a Milano, Widiba organizza l’incontro “In viaggio con i Pir”

di

Cosa sono i Piani individuali di risparmio e quali vantaggi garantiscono ai risparmiatori? Se ne parlerà domani 29 giugno, a partire dalle ore 18.00, a Milano, presso la sede di Anima Sgr, sala Zadra, in Corso Garibaldi 99, in un seminario aperto al pubblico organizzato da Banca Widiba.

“Il 2017 si è aperto con una importante novità per i risparmiatori italiani, la nascita dei Pir, Piani individuali di risparmio – ha dichiarato Roberto Di Mario, area manager Lombardia e Triveneto di Widiba -. Introdotti grazie alla legge di bilancio 2017, sono una nuova forma di investimento interessante sotto diversi profili: investono in un segmento dell’economia caratterizzato da prospettive di crescita particolarmente promettenti, prevedono un importante vantaggio fiscale per chi mantiene l’investimento per almeno cinque anni, contribuiscono direttamente allo sviluppo del ‘Sistema Italia’, grazie alle nuove risorse che affluiscono all’economia reale”.

Per comprenderne meglio le caratteristiche e le potenzialità dei Pir, Widiba ha organizzato l’evento “In viaggio con i Pir”, un road show che nei mesi di giugno e di luglio si svolgerà in tutta Italia, realizzato in collaborazione con Anima Sgr, la prima società di gestione del risparmio a cogliere le potenzialità di questi strumenti.

“Abbiamo voluto organizzare un incontro aperto al pubblico in cui l’argomento viene affrontato sia da un punto di vista finanziario che da quello fiscale. Crediamo infatti – ha aggiunto Di Mario – che l’educazione finanziaria sia fondamentale poter rendere i risparmiatori consapevoli delle loro scelte di investimento e di come proteggere i propri risparmi”.

