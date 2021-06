Più Mutui Casa raggiunge i 250 collaboratori

Più Mutui Casa, società di intermediazione creditizia di gruppo Tempocasa, è arrivata a quota 250 collaboratori. Lo ha reso noto qualche giorno fa l’azienda, che ha festeggiato il raggiungimento dell’obiettivo. E punta a proseguire il percorso di recriìuiting.

“Questo traguardo era come una chimera all’inizio del nostro percorso – ha affermato Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa Spa -. Oggi invece rappresenta un punto di partenza per un nuovo obiettivo: arrivare a 300 collaboratori entro la fine del 2022. Sono ormai otto anni che scriviamo costantemente record su record. E siamo orgogliosi di fare parte di gruppo Tempocasa, per noi l’azienda più straordinaria che esista. Continueremo lungo il percorso tracciato più affamati e determinati che mai”.