Assicurazioni: arriva Poleecy, la prima piattaforma di instant insurance basata su blockchain

di

Poleecy rivoluziona il modo di fare assicurazione, ribaltando il paradigma tra cliente e compagnia assicurativa. Non è più il cliente a cercare la polizza più adatta a lui, ma è la polizza che incontra direttamente il cliente.

Poleecy è una startup insurtech innovativa nell’ambito dell’instant insurance e delle micro polizze. Non a caso è stata invitata nel contest delle startup più innovative a Milano per l’edizione 2018 di Italy Insurance Forum, unico evento del mercato assicurativo in Italia e punto di riferimento nell’ambito dell’ innovazione e della divulgazione dei temi di maggior impatto sulle assicurazioni e sul mondo assicurativo.

Poleecy è nata dall’incontro tra Elio Mungo, che ha una lunga esperienza nel mondo assicurativo, avendo operato anche come direttore dei sistemi informativi dell’Ivass e Massimo Ciaglia, business innovator e mentor nel panorama delle startup con exit significative alle sue spalle.

Poleecy permette di assicurarti dovunque e in qualsiasi momento.

L’app di Poleecy consente, dopo il suo download, di assicurare, tramite micropolizze, rischi di breve durata legati ad eventi e momenti della vita del cliente. Ad esempio, si rivolge a chi, in montagna su una pista da sci, vuole fare un’assicurazione di breve durata sugli infortuni per lui e la sua famiglia oppure a chi vuole assicurarsi prima che parta un volo solamente per la durata del viaggio comprendo per esempio i ritardi, o anche un oggetto di particolare valore solamente per la durata di un trasporto.

Il vantaggio delle micro-polizze per il consumatore è presto detto: costano poco, coprono rischi immediati e sono di breve durata. La loro contrattualistica, pagata con moneta elettronica, è estremente semplice, chiara ed immediata, soddisfacendo cosi la necessità di essere immediatamente assicurati nel momento serve e per il tempo desiderato.

Poleecy vuole rivoluzionare il paradigma tra cliente e realtà assicurativa: non sarà più il cliente a cercare la polizza più adatta alle sue esigenze, ma sarà la polizza che, tramite sistemi evoluti di algoritmi di machine learning, geolocalizzazione e motori di ricerca semantici, verrà proposta al cliente automaticamente offrendogli la migliore e la piu conveniente soluzione al momento opportuno.

Poleecy è la prima app in Italia di instant insurance che utilizza il sistema blockchain, database decentalizzato, distribuito e criptato con precise regole di sicurezza informatica. Quattro quindi i valori fondamentali del sistema: decentralizzazione, trasparenza, sicurezza ed immutabilità. L’utilizzo di questa tecnologia offre un approccio strutturato per il contrasto delle frodi. La tecnologia, unica al mondo, è stata peraltro brevettata insieme ad una serie di sistemi antifrode innovativi e creati appositamente per le micro assicurazioni.

I vantaggi di utilizzare Poleecy sono molteplici, è sempre disponibile sul proprio smartphone, e tramite il device, l’utente, con pochissimi passaggi, riesce a stipulare la propria micro-polizza. Solo in Italia contiamo oltre 37 milioni di Smartphone, dato che basta per immaginare l’importanza del mercato su cui si affaccia Poleecy.

L’app sarà disponibile sugli store di Google Play ed Apple Store nel mese di giugno.

Assicurazioni: arriva Poleecy, la prima piattaforma di instant insurance basata su blockchain ultima modifica: da