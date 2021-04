Polizze false, Ivass segnala 11 siti che frodano i consumatori

L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha segnalato oggi 11 siti internet che distribuivano false polizze assicurative. I siti segnalati come irregolari sono: agenzia-virga.it, assicurazioneveloceonline.it, assicurazionisprint.com, brunelliassicurazioni.com, facile-rca.com, fast-assicurazioni.com, reale-assicurazioni.com, 6-sicuro.com, speed-insurance.com, tbroker.net e zanardiassicurazioni.com.

L’Ivass precisa che le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati e raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea.

In particolare, consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul proprio sito:

L’Ivass sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi sopra indicati.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al contact center consumatori dell’Ivass al numero verde 800486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.

I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare: