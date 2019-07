Pos, accordo tra Banca Sella e UnionPay per acquisti in negozio

Banca Sella e UnionPay hanno siglato un accordo per permettere ai turisti cinesi nel nostro Paese di poter fare acquisti con le loro carte UnionPay direttamente nei negozi italiani. Grazie alla partnership siglata entro l’anno tutti i negozi e le attività commerciali che utilizzano i pos di Banca Sella potranno accettare le carte emesse da UnionPay, la società cinese con la più ampia base di carte di pagamento al mondo.

“Secondo i dati più recenti nel corso del 2019 si stima che saranno oltre 3 milioni i turisti cinesi che hanno scelto l’Italia come meta delle proprie vacanze – ha commentato Alberto Bordiga, responsabile dei sistemi di pagamento di Banca Sella -. Un numero importante di turisti che farà spese e acquisti presso le attività commerciali del nostro Paese e che, grazie all’accordo siglato, potrà utilizzare le proprie carte UnionPay per pagare presso le oltre 80 mila attività che già utilizzano i Pos di Banca Sella. È un vantaggio importante per i nostri merchant che possono così cogliere le opportunità di un mercato in continua espansione”.

Per UnionPay l’accordo siglato con Banca Sella rappresenta un ulteriore rafforzamento per l’accettazione delle proprie carte sul mercato italiano. “L’Italia ha un grande appeal per i turisti cinesi che viaggiano in misura sempre maggiore e lo stanno facendo sempre più in modo autonomo rispetto ad appoggiarsi a pacchetti turistici organizzati – ha affermato Wei Zhihong, market director di UnionPay international e responsabile della divisione europea -. Di conseguenza i nostri turisti stanno acquistando sul territorio italiano in un numero sempre maggiore di negozi e attività commerciali. Grazie all’accordo con Banca Sella molti esercenti potranno avvicinarsi a questo mercato e accettare i pagamenti via pos tramite le carte di UnionPay. L’Italia è un mercato importante per noi e non vediamo l’ora di soddisfare le esigenze dei commercianti locali e dei loro clienti, provenienti dall’Italia, dall’Europa o da tutto il mondo”.