Prelios con Blinks Network Partners lancia ecosistema per crediti npe

Prelios Innovation annuncia il lancio di Blinks Network Partner, ecosistema per i crediti npe integrato nella piattaforma Blinks, marketplace dei crediti deteriorati sviluppato dal gruppo Prelios.

I Blinks Network Partners potranno offrire direttamente sulla piattaforma i loro prodotti e servizi quali per esempio valutazioni immobiliari sia avm sia tradizionali, data remediation, senior financing, servicing, firma digitale. Si amplieranno così le possibilità di incontro tra domanda e offerta anche per i servizi ancillari alla cessione dei crediti, rendendo ancora più fluidi i processi di analisi e cessione dei crediti e di gestione dei portafogli, e quindi favorendo ulteriormente lo sviluppo del mercato primario e secondario degli npe.

“Ancora una volta, e ad appena un anno dall’avvio della sua operatività, Blinks innova il mercato degli npe – afferma Gabriella Breno, ceo di Prelios Innovation, società del gruppo Prelios focalizzata sulla fintech -. In pochi mesi, oltre ad aver raggiunto risultati di assoluto rilievo e aver accolto con soddisfazione che tutte le nostre iniziative tracciano la rotta anche per le altre piattaforme, abbiamo messo in comunicazione su Blinks la quasi totalità degli operatori sia buyer, sia seller attivi in Italia sul mercato degli npe”. La formula Blinks Network Partners, secondo Breno, “dà vita a un ecosistema estremamente utile in generale, ma fondamentale nel momento in cui il perdurare della pandemia, con le conseguenti difficoltà di spostamento e contatto, rende indispensabili forme nuove di collaborazione tra fornitori e clienti. Sono numerosi sia i nostri clienti seller e buyer presenti su Blinks, sia numerose primarie società che ci hanno chiesto di aderire al network collegato alla piattaforma”.

“La creazione di un ecosistema per il settore npe è un passo importante per attivare il processo di contaminazione di idee e di competenze che è alla base della generazione di nuovi prodotti e servizi, se non addirittura di nuovi modelli di business – commenta Mauro Cavagna, chief technology and processes officer del gruppo Prelios -. I Blinks Network Partners costituiscono una risorsa aggiuntiva alle capacità di innovazione interna presenti in Prelios, e per questo rappresentano perfettamente la declinazione, nell’ambito della gestione del credito distressed, del paradigma di ‘open innovation’ che è parte del dna di Prelios”.

Il 2021 è partito con grande slancio per il marketplace Blinks, che ha pubblicato a oggi portafogli di crediti per un gbv complessivo di oltre 180 milioni di euro. Sono inoltre già in corso di lavorazione portafogli per oltre 100 milioni di gross book value, che verranno pubblicati su Blinks nelle prossime settimane. Ad accrescere notevolmente la base di venditori e compratori è intervenuta anche la partnership strategica con Unirec. Diverse aziende associate hanno infatti già concluso le prime operazioni, a poche settimane dalla sottoscrizione dell’accordo con Blinks.

I frequenti incontri tra Prelios Innovation ed Eba, Bce, Commissione Europea e Banca d’Italia testimoniano infine il costante interesse dei regolatori per l’attività del gruppo Prelios nell’ottica sia dello sviluppo delle piattaforme npl, il cui impatto positivo è ormai riconosciuto anche dalle primarie agenzie di rating, sia dell’evoluzione dell’intero mercato npe italiano ed europeo.