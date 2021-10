Prelios presenta Educadebito.com. Appuntamento online il 26 ottobre

Nel corso del Mese dell’Educazione Finanziaria #OttobreEdufin2021 e, in collaborazione con Feduf, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio creata dall’Abi (Associazione bancaria italiana), il gruppo Prelios lancia Educadebito.com, un’iniziativa didattica che si concentra sugli aspetti determinanti per affrontare in modo lucido e consapevole le scelte relative alle risorse economiche individuali, sia in termini di gestione del quotidiano sia nella prospettiva del risparmio e della protezione finanziaria.

Il nuovo sito web di educazione creditizia del gruppo Prelios è una piattaforma dedicata a debitori privati, piccole e medie imprese e garanti che si rivolge a una platea amplissima di potenziali utenti. E ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di una adeguata gestione del debito e una solida alfabetizzazione finanziaria in modo da ridurre e, ancora meglio, evitare situazioni di difficoltà creditizia.

La presentazione ufficiale di Educadebito.com si terrà online martedì 26 ottobre dalle 16:30 alle 17:30 sull’hub digitale Radio Prelios. Nell’occasione saranno illustrati contenuti e finalità della nuova piattaforma, realizzata in collaborazione con H-Farm e in partnership con Feduf per incidere positivamente sul profondo legame tra la conoscenza economica dei singoli e la correttezza delle loro decisioni finanziarie. Usare consapevolmente lo strumento del denaro a debito richiede di avere confidenza con aspetti finanziari abbastanza complessi quali la pianificazione finanziaria, la sostenibilità del debito e di conoscere quali strumenti finanziari siano i più adatti alle reali esigenze di ognuno.

“Per il gruppo Prelios, generare valore sostenibile significa offrire servizi improntati alla massima trasparenza e correttezza, progettando percorsi virtuosi che soddisfino sia l’obiettivo dei debitori di riequilibrare la propria situazione finanziaria, sia quello dei creditori di ottenere un ritorno sostenibile nel tempo dai propri investimenti – commenta Fabio Panzeri, direttore generale servicing e operations di Prelios -. Da questo indirizzo etico e strategico nasce educadebito.com, che prende le mosse dalla nostra esperienza di trent’anni e da una convinzione: un debitore adeguatamente informato può evitare di trasformare una temporanea situazione di difficoltà in una crisi irreversibile. Questo ovviamente giova non solo al debitore ma genera un impatto positivo anche sul sistema bancario, sui carichi di lavoro della giustizia, sull’occupazione, sull’indotto e sul territorio”.

“Il Mese dell’educazione finanziaria è una straordinaria opportunità che permette a Feduf e a gruppo Prelios, uno dei principali player attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, di mettere a disposizione un percorso innovativo su tematiche di rilievo fondamentale in questo particolare momento storico – aggiunge Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale della Fondazione creata dall’Abi -. Questo aspetto è cruciale poiché l’educazione finanziaria è materia che a tutti gli effetti contribuisce alla definizione dei concetti di legalità e di democrazia, rappresentando non solo uno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma anche un diritto di cittadinanza richiamato dalla stessa Costituzione”.