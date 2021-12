Premia Finance apre agenzia a Solarino (Siracusa)

Agenzia nuova di zecca per Premia Finance Spa, che prosegue nella sua espansione sul territorio nazionale. Il nuovo point della società è stato inaugurato in questi giorni in via Magenta 140 a Solarino, in provincia di Siracusa, e sarà gestito dalla consulente del credito Elena Sessa.

Anche questa agenzia offrirà i consueti prodotti di Premia Finance: cessioni del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e assicurazioni. Presenti, all’inaugurazione, l’amministratore delegato Gaetano Nardo e il responsabile prodotto cqs Luigi Riolo.

“Siamo lieti di partecipare al ‘battesimo’ di questa nuova realtà a marchio Premia Finance sul territorio. Crediamo fortemente in quest’area, la quale saprà rivelarsi strategica per la crescita della società. A Elena Sessa rivolgo i miei più sinceri auguri per l’avvio dell’attività”, ha dichiarato l’amministratore delegato.

“Per noi è un grande piacere essere qui per celebrare il primo giorno di questa nuova realtà. La consulente Elena Sessa saprà valorizzare pienamente l’agenzia appena nata”, è stato il commento del responsabile prodotto cqs.

“Ringrazio l’amministratore delegato e il responsabile prodotto cqs per aver preso parte all’inaugurazione del point di Solarino. Affidandomi al team di Premia Finance SpA non avrei potuto fare scelta migliore sotto l’aspetto professionale. Invito ogni consulente del credito a scoprire l’offerta che l’azienda è in grado di proporre”, ha affermato Elena Sessa.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.