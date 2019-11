Premia Finance, al via partnership con Sicula Leonzio

Premia Finance s.p.a., mediatore creditizio specializzato nella cessione del quinto e iscritto nell’elenco Oam al numero M451, ha avviato una partnership con la Sicula Leonzio, realtà sportiva di Lentini (Siracusa) militante nel campionato di Serie C.

Un impegno importante quello della società guidata dall’amministratore delegato Gaetano Nardo e del club bianconero, quest’ultimo al terzo anno di militanza in categoria.

Lo spirito della Sicula, storica squadra siciliana, riflette quella del suo official sponsor, che intende “scalare” le classifiche e piazzarsi in posizioni di prestigio in virtù di un progetto portato avanti da professionisti giovani e competenti.

Un percorso già intrapreso con successo da altre società come il Sassuolo, oggi realtà indiscussa ai massimi livelli del panorama calcistico italiano.

Per conquistare gli stessi successi, spiega una nota, ci sono, dalla parte della società lentinese, il tempo, la passione e le capacità imprenditoriali. Carte importanti anche per Premia Finance, che nei suoi primi dieci mesi è riuscita a raggiungere obiettivi di tutto rispetto. La società conta già oltre 60 collaboratori iscritti all’Oam, destinati ad aumentare entro fine anno e a superare i 100 entro il 2020.

Premia Finance è inoltre presente nelle principali città italiane con cinque point dedicati.

Chiunque fosse interessato a conoscere meglio il progetto di Premia Finance può contattare l’azienda alla mail [email protected]