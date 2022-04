Premia Finance Spa amplia la rete commerciale in Lombardia

Cresce ancora in Lombardia la rete commerciale di Premia Finance Spa, società di mediazione creditizia guidata dall’amministratore delegato Gaetano Nardo, con l’agenzia a marchio in via Mantova a Montichiari (Bs).

Già da un mese operativo, il nuovo point brandizzato è guidato da Valerio Corona, nuovo Consulente, professionista specializzato già in altri ambiti, al suo primo approccio con il mondo del credito.

Tra i tanti servizi offerti si ricordano Cessioni del Quinto, Mutui, Prestiti Personali, TFS e Assicurazioni. Presenti all’inaugurazione l’AD Gaetano Nardo e il Direttore Rete Girolamo Orlando.

“Per noi è un enorme piacere poter battezzare l’apertura di una nuova Agenzia a marchio Premia nel Nord Italia. Rivolgo i miei migliori auguri al Consulente del Credito Valerio Corona che sono certo riuscirà a dare valore a questo nuovo Point” dichiara l’AD.

“Sono molto entusiasta di questa ulteriore nuova apertura in Lombardia. L’azione di sviluppo e di crescita della Rete Commerciale verterà sempre di più nel consolidamento al Nord Italia, territorio strategico per la Società, dove giorno per giorno il Nostro Team lavora con professionalità e dedizione per soddisfare le esigenze dei clienti” afferma il Direttore Rete Girolamo Orlando.

“In un periodo così complesso come quello in cui viviamo, cogliere sfide del genere è impegnativo. Ho scelto Premia Finance SpA perché ho visto una Società strutturata, affidabile, con ottime condizioni relative al pricing e una pluralità di prodotti da offrire alla clientela.” ha dichiarato il Consulente del Credito Valerio Corona. “L’apertura di questa nuova Agenzia rappresenta una grande opportunità e per questo ringrazio l’Amministratore Gaetano Nardo, il Direttore Rete Girolamo Orlando e tutto il Team di Premia”.

La Società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel Credito e seleziona Consulenti del Credito in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.