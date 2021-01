Premia Finance apre nuova agenzia a Torino

Premia Finance arriva in Piemonte e apre una nuova agenzia a Torino, in via Villar n. 52/F. Prosegue dunque l’espansione della società di mediazione creditizia su tutto il territorio nazionale.

La nuova sede è gestita dal consulente del credito Vito Urgese e intende diventare punto di riferimento per tutti quei consulenti del credito di Torino e provincia che vorranno sposare il progetto della società.

Nella nuova agenzia saranno disponibili tutti i servizi offerti da Premia Finance: cessioni del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e prestito cambializzato.

“Essere presenti anche in Piemonte, con l’apertura dell’agenzia di Torino, rappresenta per noi motivo di orgoglio e un passo importante per lo sviluppo della nostra Società nel nord Italia – dichiara l’amministratore delegato Gaetano Nardo -. Mi sento di augurare buon lavoro al nostro consulente del credito Vito Urgese, il quale saprà certamente mettere al servizio dei clienti la sua grande professionalità”.

“Sono estremamente contento di intraprendere questo percorso con Premia Finance. Si tratta di una grande occasione per tutti quei consulenti del credito che intendono incrementare il proprio business, assistiti da un team strutturato e competente”, afferma Vito Urgese.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo di posta elettronica [email protected]