Premia Finance: Calogero Incardona nuovo chief financial officer

Calogero Incardona è il nuovo chief financial officer (cfo) di Premia Finance Spa. Ne ha dato notizia oggi la società di mediazione creditizia, precisando che Incardona vanta un’esperienza professionale ultraventennale e svolge attività nell’area amministrazione, finanza e controllo di gestione e nell’implementazione di sistemi informativi erp e di business intelligence.

“Nella fase di crescita della società e in virtù della precedente quotazione in Borsa Italiana, è divenuto necessario inserire all’interno dell’azienda una figura professionale come quella del chief financial officer, nella figura di Calogero Incardona affinché, grazie a una chiara pianificazione, si possano raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati da piano industriale”, ha dichiarato Gaetano Nardo, amministratore delegato di Premia Finance.

“Sono lieto di entrare a far parte di questo progetto altamente sfidante – ha aggiunto Incardona -. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare la competenza e l’impegno che caratterizzano l’intero team. Premia Finance ha importanti ambizioni di crescita e impiegherò tutta la mia esperienza ed energia al fine di potenziare l’organizzazione e i processi finanziari e supportare l’organo amministrativo nelle scelte strategiche”, conclude il cfo.