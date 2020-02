Premia Finance, Girolamo Orlando nominato direttore della rete

Premia Finance s.p.a. ha reso noto l’ingresso in azienda del nuovo direttore della rete Girolamo Orlando, che si occuperà della gestione del comparto commerciale dell’azienda.

Orlando nasce il 2 maggio del 1976. Dopo aver completato gli studi, inizia la sua carriera lavorativa nel settore del credito. Nel 1999, a soli 23 anni, è un agente in attività finanziaria di successo, fino ad assumere, nel 2004, il ruolo di responsabile commerciale di primari istituti bancari e finanziari per il comparto cessioni del quinto dello stipendio. Manager di comprovata esperienza nel coordinamento, sviluppo e creazioni di reti commerciali su tutto il territorio nazionale, da oggi ricopre per Premia Finance s.p.a. il ruolo di direttore Rete Italia.

“Ringrazio l’amministratore delegato, Gaetano Nardo, per la fiducia accordatami e per l’importante incarico conferitomi – dichiara Orlando -. Sono onorato di far parte di questa prestigiosa azienda, che ci vedrà protagonisti nel mercato della mediazione creditizia con iniziative e azioni commerciali che porranno al primo posto la nostra rete di consulenti del credito e district manager su tutto il territorio nazionale. Gli obbiettivi prefissati sono ambiziosi. Vogliamo offrire, a tutti i professionisti del settore, prodotti finanziari alle migliori condizioni di mercato con un servizio operativo di eccellenza. Presto ci saranno molte novità che riguarderanno la nostra azienda, delle quali ne beneficeranno t’intera rete commerciale e tutti coloro i quali vorranno far parte del nostro progetto”.